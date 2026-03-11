為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不要回去！伊朗女足巴士遭包圍 聲援者肉身擋車畫面瘋傳

    2026/03/11 16:09 即時新聞／綜合報導
    伊朗國家女子足球隊的巴士被大批聲援者包圍，試圖說服她們留在澳洲。（路透）

    伊朗國家女子足球隊的巴士被大批聲援者包圍，試圖說服她們留在澳洲。（路透）

    伊朗國家女子足球隊在澳洲參加2026年亞洲盃足球賽期間，因賽前拒唱國歌表達立場，遭母國官媒批評為「戰時叛徒」，引發嚴重人權危機。目前已知有6名球員正式獲澳洲政府庇護，但其餘團員在離境前，遭大批憂心其安危的僑民包圍阻攔，現場甚至有民眾激動跪在巴士前，試圖以肉身阻止同胞踏上充滿未知的歸途。

    綜合外媒報導，伊朗女足原先有7名成員獲准留澳，卻傳出其中1人反悔並聯繫伊朗大使館，導致獲庇護球員的位置曝光，澳洲當局被迫緊急轉移這6名成員。其餘未獲庇護或選擇回國的隊員，則在10日深夜準備從雪梨離境。

    離境前夕，大批海外伊朗僑民與聲援者包圍球隊飯店及機場接駁車。社群媒體瘋傳的影片顯示，群眾揮舞著象徵反抗的獅子旗，高聲吶喊「放了她們」，更有聲援者躺在巴士車頭，神情哀戚地乞求球員留在澳洲。僑民擔心，這些球員一旦返回伊朗，極可能因「背叛國家」的指控面臨嚴厲的政治清算甚至生命威脅。

    聲援者躺在巴士車頭，以肉身阻擋車輛前進。（路透）

    聲援者躺在巴士車頭，以肉身阻擋車輛前進。（路透）

