不要回去！伊朗女足巴士遭包圍 聲援者肉身擋車畫面瘋傳

伊朗國家女子足球隊在澳洲參加2026年亞洲盃足球賽期間，因賽前拒唱國歌表達立場，遭母國官媒批評為「戰時叛徒」，引發嚴重人權危機。目前已知有6名球員正式獲澳洲政府庇護，但其餘團員在離境前，遭大批憂心其安危的僑民包圍阻攔，現場甚至有民眾激動跪在巴士前，試圖以肉身阻止同胞踏上充滿未知的歸途。

綜合外媒報導，伊朗女足原先有7名成員獲准留澳，卻傳出其中1人反悔並聯繫伊朗大使館，導致獲庇護球員的位置曝光，澳洲當局被迫緊急轉移這6名成員。其餘未獲庇護或選擇回國的隊員，則在10日深夜準備從雪梨離境。

離境前夕，大批海外伊朗僑民與聲援者包圍球隊飯店及機場接駁車。社群媒體瘋傳的影片顯示，群眾揮舞著象徵反抗的獅子旗，高聲吶喊「放了她們」，更有聲援者躺在巴士車頭，神情哀戚地乞求球員留在澳洲。僑民擔心，這些球員一旦返回伊朗，極可能因「背叛國家」的指控面臨嚴厲的政治清算甚至生命威脅。

