    首頁 > 國際

    311大地震15週年 高市早苗宣布設防災廳「打造防災國家」

    2026/03/11 16:14 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗今（11）日出席由福島縣主辦的「東日本大震災追悼復興紀念儀式」。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    日本首相高市早苗今（11）日出席由福島縣主辦的「東日本大震災追悼復興紀念儀式」。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    今天是311東日本大地震15週年，日本首相高市早苗出席由福島縣主辦的「東日本大震災追悼復興紀念儀式」，向罹難者致哀並慰問家屬，同時強調這場災害帶來的寶貴教訓「絕不能隨時間淡忘」。此外，高市早苗也宣布，日本政府將在今年設立「防災廳」，推動一系列防災體制改革，打造更具抗災能力的防災國家。

    綜合日媒報導，高市早苗今日出席東日本大震災追悼復興紀念儀式並發表致詞表示：「震災發生至今已過15年，地震與海嘯受災地區的復興正穩步推進。在福島核災受災地區，已解除避難指示的區域正持續推動生活環境整備，以及產業與生計重建。至於歸還困難區域，目前所有『特定復興再生據點區域』的避難指示都已解除。」

    高市早苗表示，日本自今年4月起將進入「第三期復興與創生期間」，政府將以「未來5年內無論如何都要解決復興課題」的決心，全力推動災區復興。另外，目前福島核災復興仍需中長期努力，政府將持續推動東京電力福島第一核電廠的安全除役，改善生活環境，協助希望返鄉的居民重返家園，並透過恢復農業與森林管理等措施重建生計。

    高市早苗透露，即將在今年設立的「防災廳」，會作為從災害發生到復原與重建全程統籌的指揮中樞，同時推動徹底的事前防災措施，以提升日本整體防災能力。高市早苗強調，日本必須將這場巨大犧牲所帶來的寶貴教訓傳承給後世、不讓其被遺忘，並善用東日本大震災的經驗，強化未來應對大規模自然災害的能力。

    熱門推播