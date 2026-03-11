為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    1伊朗女球員突變卦想回國洩住處給伊使館 澳緊急轉移庇護球員

    2026/03/11 13:49 即時新聞／綜合報導
    伊朗國家女子足球隊成員準備返國。（歐新社）

    伊朗國家女子足球隊成員準備返國。（歐新社）

    伊朗國家女子足球隊在澳洲參加亞洲盃足球賽，在賽前拒絕唱國歌，被伊朗官媒指為「戰時叛徒」，賽事結束後有7名球員獲澳洲政府庇護；不料其中有1人臨時改變主意要回國，聯繫伊朗大使館，讓伊朗官員知道獲庇護女球員位置，澳洲政府緊急轉移這些球員。

    綜合外媒報導，伊朗國家女子足球隊比賽結束後，有7名球員尋求政治庇護，獲得澳洲政府核發人道簽證，不過其中有1人臨時改變主意想要回國。

    澳洲內政部長柏克（Tony Burke）今（11日）說明，其中一名女性在諮詢了一些已經離開的隊友後表示，她也想回國，「她的隊友和教練建議她聯繫伊朗大使館來接應」，因此，伊朗大使館現在知道了所有人的位置，他立即下令轉移人員。

    柏克強調，在澳大利亞，人們可以改變主意、人們可以自由旅行，因此「我們尊重她做出這一決定。」

    目前剩下的6名伊朗國家女子足球隊成員已被安置在安全地點，由澳洲警方保護。上週，這些女性在比賽前拒絕演唱國歌，被伊朗官媒貼上叛徒的標籤，人們擔心她們返回伊朗後的安全。10日晚間，伊朗外交部鼓勵這些女性回家，一位發言人表示：「別擔心——伊朗張開雙臂歡迎妳們。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播