1伊朗女球員突變卦想回國洩住處給伊使館 澳緊急轉移庇護球員

伊朗國家女子足球隊成員準備返國。（歐新社）

伊朗國家女子足球隊在澳洲參加亞洲盃足球賽，在賽前拒絕唱國歌，被伊朗官媒指為「戰時叛徒」，賽事結束後有7名球員獲澳洲政府庇護；不料其中有1人臨時改變主意要回國，聯繫伊朗大使館，讓伊朗官員知道獲庇護女球員位置，澳洲政府緊急轉移這些球員。

綜合外媒報導，伊朗國家女子足球隊比賽結束後，有7名球員尋求政治庇護，獲得澳洲政府核發人道簽證，不過其中有1人臨時改變主意想要回國。

請繼續往下閱讀...

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）今（11日）說明，其中一名女性在諮詢了一些已經離開的隊友後表示，她也想回國，「她的隊友和教練建議她聯繫伊朗大使館來接應」，因此，伊朗大使館現在知道了所有人的位置，他立即下令轉移人員。

柏克強調，在澳大利亞，人們可以改變主意、人們可以自由旅行，因此「我們尊重她做出這一決定。」

目前剩下的6名伊朗國家女子足球隊成員已被安置在安全地點，由澳洲警方保護。上週，這些女性在比賽前拒絕演唱國歌，被伊朗官媒貼上叛徒的標籤，人們擔心她們返回伊朗後的安全。10日晚間，伊朗外交部鼓勵這些女性回家，一位發言人表示：「別擔心——伊朗張開雙臂歡迎妳們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法