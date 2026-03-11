為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市本月訪美晤川普 美駐日大使揭「同盟牢固前所未見」

    2026/03/11 13:50 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗（左）預計於本月訪美，與美國總統川普（右）舉行日美領袖會談。（法新社資料照）

    日本首相高市早苗10日在首相官邸接見美國駐日大使葛拉斯（George Glass）。談及本月的訪美計畫時，高市表示相當期待，「希望成為再次彰顯屹立不搖日美同盟的機會」。

    高市早苗預計於本月訪美，與美國總統川普（Donald Trump）舉行日美領袖會談。川普上月曾在社群平台透露，兩人將於3月19日在白宮會晤。

    《共同社》報導，日本政府發布的新聞稿指出，葛拉斯10日向高市表示：「在首相與川普總統的領導下，同盟已達到前所未見的牢固。」

    葛拉斯是美國總統任命的第32任駐日大使，於2025年4月正式上任。葛拉斯曾公開表示，美國與日本均處在非常艱難的鄰國環境中，日本附近有俄羅斯、中國和北韓，而美日盟邦必須「反擊像中國這樣的國家」。

    葛拉斯10日還在會面中強調，美國將堅定參與「自由與開放的印太」（FOIP）；雙方並針對伊朗局勢交換了意見。

    今年適逢日本提出「自由與開放的印太」構想10週年。高市早前指出，希望藉由此次會談，再次確認日美兩國對「自由與開放印太」的堅定承諾。高市強調，這項理念是她外交政策的重要支柱之一。

