    歐亞重要油管險被炸 亞塞拜然宣布瓦解伊朗恐怖攻擊陰謀

    2026/03/07 19:04 編譯管淑平／綜合報導
    5日無人機入侵亞塞拜然飛地納希契凡（Nakhchivan）爆炸畫面。（路透檔案照）

    在美國、以色列和伊朗的戰爭持續之際，中亞國家亞塞拜然7日表示，近日瓦解數起由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）策劃的「恐怖分子」破壞行動，其中包括一起陰謀攻擊一條連接裏海到地中海的主要石油管線。

    《路透》7日引述亞塞拜然國家新聞通訊社（Azertag）報導，該國國家安全局指出，這些行動目標包括巴庫—特比利西—吉漢（Baku-Tbilisi-Ceyhan）油管、以色列駐亞塞拜然大使館，以及一座阿什肯納茲猶太人（Ashkenazi）會堂，甚至還鎖定當地「高加索猶太人」（Mountain Jews）一名領袖。伊朗尚未回應這份聲明。

    巴庫政府表示，安全部門調查發現，2名伊朗公民和1名亞塞拜然公民合作，在伊朗革命衛隊指示下，將超過7公斤的C-4塑膠炸藥運進該國，準備發動攻擊。當局已對4名涉嫌者發布國際通緝令。

    BTC油管從濱裏海的亞塞拜然首都巴庫，經喬治亞到土耳其的地中海岸，是原油從裏海輸往歐洲的重要管線，以色列約三分之一的進口石油也經由這條管線輸送，在美以對伊朗軍事行動已使荷姆茲海峽的原油航運大亂之際，這條管線若受損，可能使全球能源價格進一步高漲。

    5日才傳出4架伊朗無人機入侵亞塞拜然飛地納希契凡（Nakhchivan）並爆炸，造成4人受傷、機場受損。但伊朗否認攻擊該國。

