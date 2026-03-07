伊朗瞄準美軍防空網 約旦、沙烏地、阿聯3國薩德雷達受損

薩德飛彈防禦系統是美軍在中東主要防空武器之一。（法新社檔案照）

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，美國與以色列聯手攻擊伊朗屆滿一週之際，針對約旦、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國拍攝的衛星影像顯示，伊朗正試圖透過摧毀由美國製造、用於偵測來襲彈道飛彈和無人機的雷達，來削弱美軍防空能力，其中位於約旦的美國終端高空防衛系統（THAAD，簡稱薩德）的雷達系統，可能在空襲最初幾天就被摧毀。

雷達是薩德系統的關鍵部位，該系統主要用於在大氣層邊緣攔截來襲的彈道飛彈，攔截距離與高度均優於愛國者飛彈。美軍目前在中東、南韓、關島等地部署8套「薩德」，包括阿聯2套、沙國1套等，而本次遇襲的是距離伊朗逾800公里、位於約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地的AN/TPY-2相位陣列雷達及相關設備。該設施雖部署於固定陣地，但具備機動部署能力，是美軍在中東反飛彈網絡中極為關鍵的偵測與火控節點。

衛星影像顯示，該雷達附近沙地上有2個直徑約4公尺的彈坑，意味該系統可能經過多次攻擊才被擊中。該系統分散安裝在12公尺長的五台拖車上，所有拖車似乎都已被摧毀或嚴重損壞。該雷達及薩德系統至少從2月中旬起就部署在穆瓦法克薩爾提空軍基地，似乎在本月1日或2日遭到攻擊。

該基地一直是美軍的重要活動中心。在開戰前的衛星影像中可以看到，停機坪上停放50多架戰機、無人機和運輸機。數十個飛機掩體中可能還有更多戰機。

這可能並非在伊朗戰爭初期唯一遭到攻擊的薩德雷達。在本月1日拍攝的衛星影像中，可以看到沙烏地蘇丹王子空軍基地附近的雷達站冒出濃煙，該基地駐紮數十架美國軍機，內部一個用於遮蔽附近「薩德」系統的帳篷被嚴重燒毀，周圍散落著碎片。詹姆士馬丁不擴散研究中心研究員萊爾（Sam Lair）分析，衛星影像顯示卡達烏姆達哈爾（Umm Dahal）的一套美製早期預警雷達系統也遭到破壞。

此外，在2月28日至3月1日間，阿聯魯瓦斯附近一處軍事設施的至少3棟建築，以及薩德爾另一處設施的4棟建築遭到破壞，這兩處地點用於存放薩德雷達系統的貫穿式車輛掩體，均在遇襲建築之列。CNN分析查衛星影像確認，這兩處地點部署薩德雷達，早在2016年和2018年就分別出現在薩德爾與魯瓦斯，因此無法判斷這些飛彈防禦據點部署的是隸屬美軍的薩德，或售予阿聯的兩套。

專家表示，雷達損壞並不代表薩德系統完全失效，因為還有其他資產與配置，但肯定會削弱其效能與靈活性。彈藥專家兼武器研究服務公司（ARES）主管詹森瓊斯（N.R. Jenzen-Jones）稱這是重大損失，因為雷達無法輕易更換，詹森瓊斯表示：「AN/TPY-2雷達本質上是薩德的心臟，負責引導攔截飛彈的發射，並為聯網防空圖像做出貢獻。這同時也是極其昂貴的裝備，即便損失單一具雷達，也是作戰上的重大事件，可能必須從他處重新部署替代設備，既耗時又費力。

詹森瓊斯表示，薩德擁有廣闊的攔截區，可用於保護廣大區域，但仍須與愛國者等其他反彈道飛彈與防空系統進行分層配置，以確保能應對不同種類的威脅，並為系統本身提供一定程度的保護。

