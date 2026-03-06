為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    斯里蘭卡接管伊朗支援艦「布什爾號」 208名船員被送到海軍營地

    2026/03/06 20:23 即時新聞／綜合報導
    斯里蘭卡海軍發布伊朗軍艦「布什爾號」照片。（法新社）

    斯里蘭卡海軍發布伊朗軍艦「布什爾號」照片。（法新社）

    斯里蘭卡政府今（6日）宣布，基於「人道責任」接管伊朗海軍支援艦「布什爾號」，208名船員會被護送到一座海軍營地，而「布什爾號」則會停靠在東北部港口亭可馬里港（Trincomalee）。

    伊朗護衛艦「德納號」（IRIS Dena）4日在斯里蘭卡外海遭美軍潛水艇擊沉，當時與另一艘「布什爾號」，都參與了伊朗在印度東部的海軍演習。

    《路透》報導，斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）說，他的國家有「人道責任」照顧這些船員，至於「布什爾號」，則會被移至亭可馬里港。

    斯里蘭卡總統府今日公布的照片顯示，「布什爾號」的船員拖著行李踏上斯里蘭卡的土地。斯里蘭卡官員指出，船員們會被帶到斯國商業首都可倫坡（Colombo）進行健康檢查，之後分批轉移到18公里外的韋利薩拉（Welisara）海軍營地。

    官員補充說，「布什爾號」的引擎出現問題，船上還有15名伊朗船員留守，協助船隻導航。

    美國與伊朗都是斯里蘭卡重要的貿易夥伴，斯里蘭卡有40%的服飾品銷往美國市場，伊朗則是斯里蘭卡茶葉的主要買家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播