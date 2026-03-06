斯里蘭卡接管伊朗支援艦「布什爾號」 208名船員被送到海軍營地

斯里蘭卡海軍發布伊朗軍艦「布什爾號」照片。（法新社）

斯里蘭卡政府今（6日）宣布，基於「人道責任」接管伊朗海軍支援艦「布什爾號」，208名船員會被護送到一座海軍營地，而「布什爾號」則會停靠在東北部港口亭可馬里港（Trincomalee）。

伊朗護衛艦「德納號」（IRIS Dena）4日在斯里蘭卡外海遭美軍潛水艇擊沉，當時與另一艘「布什爾號」，都參與了伊朗在印度東部的海軍演習。

《路透》報導，斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）說，他的國家有「人道責任」照顧這些船員，至於「布什爾號」，則會被移至亭可馬里港。

斯里蘭卡總統府今日公布的照片顯示，「布什爾號」的船員拖著行李踏上斯里蘭卡的土地。斯里蘭卡官員指出，船員們會被帶到斯國商業首都可倫坡（Colombo）進行健康檢查，之後分批轉移到18公里外的韋利薩拉（Welisara）海軍營地。

官員補充說，「布什爾號」的引擎出現問題，船上還有15名伊朗船員留守，協助船隻導航。

美國與伊朗都是斯里蘭卡重要的貿易夥伴，斯里蘭卡有40%的服飾品銷往美國市場，伊朗則是斯里蘭卡茶葉的主要買家。

