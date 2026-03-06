對伊戰事傷亡與成本攀升 紐時：考驗川普「低代價」戰略盤算

紐約時報指出，對伊朗開戰正考驗美國總統川普認為，在海外用兵可以極低代價獲取極大利益的戰略假設。（歐新社）

隨著美國總統川普在海外動用軍事力量，他的算盤一直是在發動軍事行動的同時，只會折損極少數美國人的性命，而且對經濟的干擾也能降到最低。

然而，紐約時報5日指出，對伊朗開戰的頭幾天正考驗這項假設。目前已有6名美國人喪生，波斯灣盟國遭到攻擊，股市動盪，汽油價格攀升。據估計，美軍每天的花費高達數億美元。此外，據當地衛生官員與伊朗官方媒體報導，伊朗一所女子小學遭到空襲，造成175人死亡，川普政府表示正在調查究責。

請繼續往下閱讀...

儘管尚未有美國地面部隊被派往伊朗，但川普政府並未排除部署士兵的可能性。戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4日暗示，這場衝突可能不會太快結束，「我們正在加速，而非減速。」「光是今天就有更多轟炸機與戰鬥機抵達。」

在決定於2月28日對伊朗展開攻擊之前，川普因其一連串迅速軍事成就而受到鼓舞。在川普領導下，美軍快速俘虜委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）；以突襲方式打擊伊朗的核設施；鎖定葉門叛軍「青年運動」（Houthi）武裝份子；在加勒比海炸毀可疑運毒船隻；並在反恐行動中轟炸伊拉克、奈及利亞與索馬利亞的目標。

這些行動都執行得相當迅速，且在川普政府看來都極為成功，幾乎沒有犧牲美國人的生命或財產。但美國與以色列對伊朗發動的戰爭，卻面臨失控並超越這些快速打擊行動的風險，尤其是如果進一步涉入伊朗的政權更迭。

曾在伊拉克與阿富汗服役的前陸軍特種部隊「遊騎兵」成員、科羅拉多州民主黨籍聯邦眾議員柯羅（Jason Crow）4日警告，美國正走向他曾親眼目睹、且川普在競選時極力反對的無休止戰爭覆轍。

柯羅指出，川普在競選時承諾結束戰爭，因為他當時知道這是美國人想要的，現在依然如此，「然而，我們又重蹈覆轍了。」

川普鼓勵伊朗人民「接管」他們的國家，但他並未支持任何特定實體來領導對抗政府的行動。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）4日表示，自發動空襲以來，川普已與庫德族領袖交談，但尚未同意任何武裝他們，以推翻伊朗政府的計畫。

華府智庫卡托研究所（Cato Institute）國防與外交政策研究員霍夫曼（Jon Hoffman）指出，川普是一個喜歡低成本與他自認的華麗勝利的人，據稱在逮捕馬杜羅行動之後，川普意氣風發，在許多方面認為自己天下無敵，但伊朗與委內瑞拉有著根本上的不同，「代價已經在不斷累積」。

霍夫曼提到陣亡的美軍以及飆升的石油與天然氣價格，「我認為歐洲的天然氣價格上漲約40％，而且情況只會越來越糟。」

儘管如此，曾為包括川普在內的3位共和黨總統效力的美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）中東研究資深研究員艾布蘭（Elliott Abrams）表示，他相信擊斃伊朗領袖並摧毀該國軍事能力，對美國有諸多好處。

艾布蘭表示，目前的代價是美國軍人喪失生命，如果川普拒絕派遣地面部隊，美國的死亡人數可能維持在低檔，但一個被摧毀的伊朗政權，最終符合美國及其盟友的利益。即使殘餘勢力繼續掌權，德黑蘭也不會再有核計畫，基本上沒有彈道飛彈計畫，也沒有能力在該地區投射力量。

但霍夫曼認為，一個動盪不安的伊朗，可能會對美國及其盟友構成高度風險。如果川普政府真的開始武裝少數民族分離主義團體，並試圖讓伊朗「巴爾幹化」，不僅將是一場美國在中東從未參與過的大規模代理人戰爭，更將對該地區造成難以估計的代價。

霍夫曼表示，在這種情況下，很可能會出現大規模的難民潮，也可能為伊斯蘭國（ISIS）這類極端團體提供站穩腳跟的時間與空間。「這些團體正是靠著混亂壯大。你正在打開潘朵拉的盒子。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法