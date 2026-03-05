伊朗飛彈消耗西方「防空庫存」 俄羅斯成戰場意外贏家

美軍與中東盟友正大量消耗極其昂貴的「愛國者」（Patriot）防空飛彈，以攔截伊朗攻勢。（圖擷取自美軍DVIDS網站）

美軍與中東盟友為攔截伊朗飛彈，正大量消耗極其昂貴的防空攔截彈，這場戰事恐將削弱烏克蘭的防空保護傘。用來抵禦彈道飛彈的美製「愛國者」（Patriot）飛彈庫存有限，而中東戰事正在迅速消耗這些武器，讓俄軍得以突破烏克蘭防空網並癱瘓城市電網。

據《華爾街日報》報導，美國與波斯灣國家在伊朗衝突爆發初期，已發射數百枚攔截彈，來抵擋伊朗的飛彈與無人機攻勢。分析師評估，波灣國家在持續遇襲下，其攔截彈庫存僅能維持數天，迫使華府從印太及其他地區抽調儲備物資。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭空軍副司令葉利扎羅夫（Pavlo Yelizarov）指出，烏克蘭面臨的最大威脅是俄羅斯彈道飛彈，而唯一解方正是愛國者系統。然而因飛彈短缺，俄羅斯已成功鑿穿烏克蘭防空缺口，重創其電力基礎設施並讓多個城市陷入停電。

防空飛彈產能有限 西方軍工供應吃緊

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，伊朗自開戰以來，已發射超過500枚彈道飛彈與2000架無人機。在戰場實務上，摧毀一枚彈道飛彈，通常需要發射至少兩枚愛國者攔截彈，若前兩枚失敗甚至需要發射第三枚。

然而，洛克希德‧馬丁（Lockheed Martin）在2025年全年，僅能生產600多枚最先進的PAC-3攔截彈。同時，情報顯示，俄羅斯目前每月具備生產約80枚彈道飛彈的產能，而烏克蘭為維持防線每月至少需要60枚PAC-3攔截彈。產量與消耗速度之間的差距，正引發外界對防空武器供應的擔憂。

德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）2月曾敦促北約夥伴，捐贈飛彈以填補此缺口，但目前僅有5枚攔截彈被明確承諾提供（由德國捐贈），凸顯西方供應鏈的緊繃狀態。烏克蘭總統澤倫斯基坦言這攸關生死，並向歐洲夥伴確認，伊朗衝突是否會進一步限制武器交付。

美國與北約的對手正密切追蹤攔截彈的消耗速度。俄羅斯、伊朗與中國的軍事準則，日益強調量產廉價無人機與彈道飛彈，藉此耗盡西方昂貴的防空儲備。

前德國國防部高層蘭格（Nico Lange）表示，歐美過去四年未能擴大防空系統的地面生產規模是重大戰略錯誤。面對敵方每月量產武器的消耗戰，西方決策者過度依賴防禦性武器，而限制遠程打擊能力的策略，已讓烏克蘭幾乎耗盡防禦武庫，卻無法消除威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法