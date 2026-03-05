為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    避免中東戰事升級！法外長致電伊朗 敦促緩和局勢

    2026/03/05 16:57 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國外交部長巴霍與伊朗外交部長阿拉奇通話，呼籲緩和中東戰事。圖為巴霍。（路透）

    

    法國外交部今（5）日表示，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）通話時呼籲緩和中東戰事，並重申對被伊朗扣押的法國公民的關切。

    根據《法新社》報導，巴霍在4日與阿拉奇的通話中譴責了伊朗的襲擊，重申法國致力於維護中東穩定、緩和局勢以及在遵守國際法的前提下恢復必要外交對話的承諾。

    巴霍也表達了法國對「被伊朗扣押的法國公民」命運的關切，呼籲「立即無條件釋放」他們。

    伊朗去年11月釋放法國公民科勒（Cecile Kohler）和帕里斯（Jacques Paris），此前他們因間諜罪被關押3年多。雖然他們已經出獄，但仍受到限制，未能離開伊朗。

    法國將科勒和帕里斯描述為伊朗為迫使其讓步而扣押的「國家人質」。

    另外法國總統馬克宏3日表示，自美國和以色列2月28日空襲伊朗後，美以兩國在伊朗的軍事行動違反國際法。

    馬克宏將衝突主要責任歸咎於伊朗，並列舉出伊朗各種不當行為，諸如伊朗危險核子計畫、對中東地區代理人的支持，以及在伊朗1月的抗議活動中下令槍殺人民等。

