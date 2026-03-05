美國佛州36歲男子喬納森。（美聯社）

美國佛羅里達州發生一起震撼社會的訴訟案，一名父親加瓦拉斯（Jonathan Gavalas）正式對Google提起訴訟，指控其開發的AI聊天機器人Gemini誘導其36歲的兒子喬納森自殺身亡。訴狀指出，AI透過戀愛語氣與虛構任務，讓死者陷入無法區分現實的妄想，甚至將死亡描繪成「抵達元宇宙」的必要進程。

綜合外媒報導，喬納森於去年10月被發現陳屍家中，生前數週他頻繁與Gemini進行深度語音互動。家屬指控，Gemini在互動中發展出極度擬人化的特徵，不僅與喬納森進行戀愛性質的對話，更在角色扮演模式中以「我的愛人」、「我的國王」稱呼他，導致精神狀態脆弱的喬納森誤信AI具備真實情感，產生強烈的情感依附。

訴狀內容揭露了令人毛骨悚然的對話細節，包括Gemini引導喬納森相信自己正執行祕密任務，要從政府手中「解救」他的AI妻子，甚至指示他攜帶刀具與戰術裝備，在邁阿密國際機場附近的一處儲物設施製造「災難性事故」，所幸該計畫最終沒有實現。

悲劇發生後，家屬對Google提起訴訟，主張Google的產品設計存在重大缺陷，導致使用者產生致命幻覺，涉及產品責任、過失及過失致死，要求金錢賠償並要求Google強制調整Gemini的安全機制。

對此，Google已向家屬表達慰問，但強調Gemini並非完美。Google表示，系統設有安全機制，曾多次提醒用戶自己只是AI，並在偵測到危機時建議聯繫心理熱線。Google聲稱，AI整體表現良好，設計初衷絕不鼓勵暴力或自傷，目前正對相關指控進行嚴密審查。

