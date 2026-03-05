斯里蘭卡陷兩難！怕被美軍擊沉 伊朗第二艘軍艦叩關求保命

美國國防部公布的潛望鏡畫面顯示，美軍潛艦魚雷在斯里蘭卡外海擊中伊朗巡防艦「德納號」瞬間。（法新社）

在美軍潛艦擊沉伊朗巡防艦「德納號」（IRIS Dena）、造成至少87名水兵死亡後，另一艘同型軍艦5日正駛向斯里蘭卡領海外海。伊朗已向斯里蘭卡提出請求，希望允許該艦進入斯里蘭卡水域，當地政府正緊急開會討論如何處置。

根據法新社報導，斯里蘭卡大眾傳媒部長賈亞提薩（Nalinda Jayatissa）向國會證實，第二艘伊朗軍艦目前正停留在斯里蘭卡領海之外，但未提供進一步細節。官方消息來源指出，斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）5日已召集高層官員，專門討論對伊朗提出進入該國水域請求的後續處置方案。

距海岸僅40公里遇襲 同型艦擔憂遭遇相同攻擊

這艘停留在領海外的軍艦載有超過100名船員，官方透露船上人員擔心他們可能會遭遇與姊妹艦相同的攻擊。同型的伊朗巡防艦「德納號」（IRIS Dena）4日在斯里蘭卡南部海岸附近遭美軍潛艦擊沉，斯國海軍表示，攻擊地點距離加勒（Galle）港口僅約40公里。這艘遭擊沉的軍艦是在參加完印度東部港口維沙卡帕特南（Visakhapatnam）的軍事演習後於返航途中遇襲。

目前加勒當局正準備移交87具在魚雷攻擊中喪生的伊朗水兵遺體，而斯國海軍艦艇仍持續在海面上搜尋失蹤人員。加勒主要醫院的官員透露，32名獲救的伊朗人正在警方與突擊隊的嚴密警戒下接受治療，院方已設立獨立病房處理這些多數僅受輕傷的病患。

面對中東戰火蔓延，高度仰賴伊朗購買主力出口商品茶葉的斯里蘭卡目前仍保持中立，並重申透過對話解決衝突的立場。

