中東戰火電子儀器全失靈！中媒狂捧自家「北斗」系統 秒遭中國船員打臉

中東戰火電子儀器全失靈！中媒狂捧自家「北斗」系統 秒遭中國船員打臉2026/03/05 17:26 即時新聞／綜合報導
中國船員表示，北斗定位系統也用不了。（X影片截圖）
美國、以色列聯手襲擊伊朗，周邊海域船隻的電子儀器幾乎全部失靈，然而，中國媒體及網路博主卻瘋狂、吹噓自家「北斗」定位系統，還引述一名在波斯灣的中國船員上傳影片指出，美國GPS導航系統失靈，緊急切換北斗系統後恢復正常。未料，沒多久這名網友再度上傳影片，稱「之前好好的北斗，現在也用不了了」。
中國《極目新聞》等媒體報導，一艘懸掛巴拿馬國旗的商船上，有20多名來自中國和他國的船員，因為伊朗戰事受困於荷姆茲海峽南端入口處的阿聯豪爾費坎港。3日凌晨，荷姆茲海峽內外GPS信號受到嚴重干擾，他所在的商船上GPS系統突然失靈，但他們切換至北斗系統後，就能正常使用，並且運行了3小時左右。
相關報導一出，立刻被中國網友、博主大量引用並大肆吹捧，並聲稱GPS失靈後，「船隻全靠中國北斗導航」、「伊朗飛彈用北斗定位」等。
不過，該網友隨後更新影片，只見一名船員指著定位儀表示：「之前好好的北斗，現在也用不了了」，並表示所有定位系統都已無法使用。另一台儀器更顯示定位出現混亂，船隻的位置在地圖上「到處飄」。此外，船隻錄影當下明明正拋錨，儀器卻顯示船速達33.4節，「跑得比航母還快」。
該名船員也說，現在船隻被困，希望能早日恢復信號、戰爭提早結束，「我們都想回家呢」。
笑料天天有，天天不重样????????❗️— 小蛋糕（日本勇者村） （@lovelycake） March 4, 2026
昨天墙内媒体大肆宣传霍尔木兹海峡gps失效，北斗依然正常使用，中国nb
伊朗导弹用的也是北斗，中国nb
然后就有船员上传视频啪啪打脸，说北斗完全没用……????????????
评论区有专业人士说，gps不好使的地方，北斗也不会好使????????????
所以，到底好不好使????… https://t.co/kX2xBo4U4z pic.twitter.com/UBh0XnMALe
中媒狂吹自家北斗定位系統。（取自X）