中東戰火電子儀器全失靈！中媒狂捧自家「北斗」系統 秒遭中國船員打臉

中國船員表示，北斗定位系統也用不了。（X影片截圖）

美國、以色列聯手襲擊伊朗，周邊海域船隻的電子儀器幾乎全部失靈，然而，中國媒體及網路博主卻瘋狂、吹噓自家「北斗」定位系統，還引述一名在波斯灣的中國船員上傳影片指出，美國GPS導航系統失靈，緊急切換北斗系統後恢復正常。未料，沒多久這名網友再度上傳影片，稱「之前好好的北斗，現在也用不了了」。

中國《極目新聞》等媒體報導，一艘懸掛巴拿馬國旗的商船上，有20多名來自中國和他國的船員，因為伊朗戰事受困於荷姆茲海峽南端入口處的阿聯豪爾費坎港。3日凌晨，荷姆茲海峽內外GPS信號受到嚴重干擾，他所在的商船上GPS系統突然失靈，但他們切換至北斗系統後，就能正常使用，並且運行了3小時左右。

相關報導一出，立刻被中國網友、博主大量引用並大肆吹捧，並聲稱GPS失靈後，「船隻全靠中國北斗導航」、「伊朗飛彈用北斗定位」等。

不過，該網友隨後更新影片，只見一名船員指著定位儀表示：「之前好好的北斗，現在也用不了了」，並表示所有定位系統都已無法使用。另一台儀器更顯示定位出現混亂，船隻的位置在地圖上「到處飄」。此外，船隻錄影當下明明正拋錨，儀器卻顯示船速達33.4節，「跑得比航母還快」。

該名船員也說，現在船隻被困，希望能早日恢復信號、戰爭提早結束，「我們都想回家呢」。

中媒狂吹自家北斗定位系統。（取自X）

