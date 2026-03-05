為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普不敢動金正恩？美智庫揭3護身符 恐致上億人死亡

    2026/03/05 12:52 即時新聞／綜合報導
    北韓領導人金正恩（右）與美國總統川普（左）2019年在南北韓非軍事區板門店握手。（美聯社資料照）

    北韓領導人金正恩（右）與美國總統川普（左）2019年在南北韓非軍事區板門店握手。（美聯社資料照）

    美國川普政府兩個月內陸續活捉委內瑞拉前總統馬杜洛、擊斃伊朗最高領袖哈米尼等高層官員，外界揣測北韓領導人可能是下一個。不過，美國智庫專家認為，金正恩擁有核武能力，加上鄰近有日本、南韓等國，地理位置複雜，以及獲得中俄支持，任何軍事選項的風險極高，美軍的「斬首行動」難以套用在北韓。

    《韓聯社》 報導，美國智庫韓國經濟研究所（KEI）學術部主任金艾倫（Ellen Kim）3日在一場研討會上表示，「我深入思考過這個問題，發現伊朗與北韓情況截然不同」。

    她指出，川普難以輕易「斬首」金正恩的第一個原因是，北韓擁有核武，美國若選擇軍事行動，風險將遠高於伊朗。其次，中國與俄羅斯在軍事和外交上支持北韓，都讓美國更難以輕舉妄動。第三，地理位置是一大挑戰，金艾倫提醒，美國的盟友南韓與日本位於北韓核武與軍事威脅的直接範圍內，使得美國不敢輕易動武。

    金艾倫提到，1994年時任美國總統柯林頓曾考慮對北韓進行戰略打擊，但遭到當時南韓總統金泳三強烈反對。此外，美軍內部曾評估，此舉恐導致上億人死亡。「如今情況依然如此，因此川普總統若要對北韓執行斬首行動會更加困難。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播