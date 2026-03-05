川普不敢動金正恩？美智庫揭3護身符 恐致上億人死亡

北韓領導人金正恩（右）與美國總統川普（左）2019年在南北韓非軍事區板門店握手。（美聯社資料照）

美國川普政府兩個月內陸續活捉委內瑞拉前總統馬杜洛、擊斃伊朗最高領袖哈米尼等高層官員，外界揣測北韓領導人可能是下一個。不過，美國智庫專家認為，金正恩擁有核武能力，加上鄰近有日本、南韓等國，地理位置複雜，以及獲得中俄支持，任何軍事選項的風險極高，美軍的「斬首行動」難以套用在北韓。

《韓聯社》 報導，美國智庫韓國經濟研究所（KEI）學術部主任金艾倫（Ellen Kim）3日在一場研討會上表示，「我深入思考過這個問題，發現伊朗與北韓情況截然不同」。

她指出，川普難以輕易「斬首」金正恩的第一個原因是，北韓擁有核武，美國若選擇軍事行動，風險將遠高於伊朗。其次，中國與俄羅斯在軍事和外交上支持北韓，都讓美國更難以輕舉妄動。第三，地理位置是一大挑戰，金艾倫提醒，美國的盟友南韓與日本位於北韓核武與軍事威脅的直接範圍內，使得美國不敢輕易動武。

金艾倫提到，1994年時任美國總統柯林頓曾考慮對北韓進行戰略打擊，但遭到當時南韓總統金泳三強烈反對。此外，美軍內部曾評估，此舉恐導致上億人死亡。「如今情況依然如此，因此川普總統若要對北韓執行斬首行動會更加困難。」

