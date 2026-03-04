美議員提課100％重稅！谷愛凌親吐轉投中國隊原因

美中混血的谷愛凌在本屆冬奧為中國奪得1金2銀。（路透）

在剛結束的義大利冬奧中，以1金2銀創下歷史紀錄的22歲滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu），其國籍立場持續成為爭議焦點。在美國眾議員奧格斯（Andy Ogles）提出「擬對代表敵國參賽的美國選手課徵100%懲罰性重稅」的法案後，谷愛凌昨（3）日打破沉默，在社群發表長文回顧職業生涯，並詳述當年決定背棄美國隊、轉投中國隊的心路歷程。

谷愛凌在Instagram發文回憶，自己從9歲起就是滑雪隊唯一的女生，當時她深感女性代表性不足，甚至為了反駁「像女生一樣滑雪」這種歧視，努力完成每一個動作。她透露，15歲宣布代表中國參賽前，其實曾在美國隊待過一個賽季，並與隊員保持聯繫。然而，真正讓她決定「轉籍」的契機，是她自8歲起每年夏天到中國舉辦訓練營的觀察。

請繼續往下閱讀...

「當時中國的滑雪產業非常小，幾乎人人都認識彼此。」谷愛凌認為，代表中國隊滑雪能產生更大的「正面影響力」，透過運動這種跨越文化的力量，將自由式滑雪介紹給數億從未接觸過這項運動的人，尤其是在2022年北京冬奧的推波助瀾下。

她興奮地說，「現在22歲的我回頭看，可以告訴12歲的自己：如今的地形公園裡，已經滿是小女孩，她們再也不會懷疑自己在這項運動中的位置。我也可以告訴15歲的自己：自那之後，在中國以及全世界，已經有數百萬女孩開始滑雪。」

最後她提到，很多人可能無法理解或相信，她在那個年紀做出的決定是希望以自己的興趣與熱情，在世界舞台上創造最大的正面影響，「在贏得3面金牌、6面獎牌之後，我可以自信地說：曾經的夢想，如今已經成為現實。謝謝大家在這屆奧運會期間給我的所有支持。能在美麗的義大利參賽，真的就像夢一樣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法