以色列空襲擊中貝魯特飯店 黎巴嫩戰火燒向市區本週逾50死

黎巴嫩民眾走過貝魯特東郊遭空襲毀損的飯店。以色列4日擴大打擊範圍，導致原本平靜的市郊設施也慘遭戰火波及。（美聯社）

以色列空襲擊中黎巴嫩貝魯特市中心飯店與民宅。飛彈火光劃破了原本平靜的市郊，打擊範圍已明顯超越真主黨（Hezbollah）的傳統勢力範圍，顯示以色列正擴大其軍事行動目標。隨著戰事向非傳統戰區蔓延，黎巴嫩官方證實自本週一起全境已超過50人死亡。

根據法新社報導，以色列軍方4日對黎巴嫩發動大規模空襲，其中1枚飛彈擊中貝魯特郊區哈茲米耶（Hazmieh）的1間飯店。該地區並非武裝組織傳統據點，爆炸發生後許多民眾驚慌逃離，救援人員隨即進場搜救。黎巴嫩國家通訊社（NNA）證實，東部貝克谷地（Baalbek）的1處住宅建築群也遭到擊中，造成至少5人死亡、15人受傷。

請繼續往下閱讀...

除了市區建築受損，第一線救援人員也在行動中傳出傷亡。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）指出，有3名救護人員在協助傷患撤離時不幸殉職。以色列軍方隨後發布「緊急警告」，要求黎巴嫩南部共29個城鎮的居民立即撤離，顯示武力打擊行動短期內仍將持續。

區域衝突持續擴散 波斯灣國家調升安全警戒

這場戰火的影響力正向整個區域輻射。美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）宣稱，美軍與以色列已聯手擊中伊朗境內近2000個目標。與此同時，阿聯杜拜的美國領事館周邊也傳出無人機攻擊引發火警。目前法國已下令航艦戴高樂號駛往東地中海，美國則安排包機協助僑民撤離沙烏地阿拉伯與阿曼，波斯灣局勢正陷入前所未有的緊張狀態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法