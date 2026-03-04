敢接任試試看？以色列嗆：無論誰當伊朗新領袖 都將優先消滅

以色列國防部長卡茲揚言，不管是誰接任伊朗新領袖，都將成為「消滅目標」。（美聯社）

美國、以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，統治伊朗近40年的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）第一時間就被炸死，許多軍政高層也一同陣亡，目前伊朗尚未公布繼任者，外傳哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是可能的接班人，不過以色列已經揚言，不管誰接任都將成為「消滅目標」。

綜合外媒報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今（4日）在X平台上公開表示，任何由伊朗恐怖政權任命、繼續推動「消滅以色列」計畫、威脅美國與自由世界以及區域各國、並壓迫伊朗人民的領導人，都將成為優先「消滅目標」。

請繼續往下閱讀...

卡茲強調，不論他的名字是什麼，也不論他躲藏在哪裡，以色列國防軍（IDF）已經做好準備，並動用一切手段來執行這項任務。

在哈米尼被炸死後，伊朗尚未公布繼任者，外傳現年56歲的哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是可能的接班人，傳其接管準軍事組織「巴斯吉」（Basij，意指武裝動員），並以暴力手段平息街道上的抗爭活動，若接班，可能將延續其父的強硬對抗路線。

כל מנהיג שימונה ע"י משטר הטרור האיראני כדי להמשיך ולהוביל את התוכנית להשמדת ישראל, לאיים על ארה"ב והעולם החופשי ומדינות האזור, ולדכא את העם האירני - יהיה יעד חד משמעי לחיסול.



לא חשוב מה שמו והמקום בו יסתתר.



רה"מ ואני הנחינו את צה"ל להיערך ולפעול בכל האמצעים למימוש המשימה כחלק… — ישראל כ”ץ Israel Katz （@Israel_katz） March 4, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法