    首頁 > 國際

    敢接任試試看？以色列嗆：無論誰當伊朗新領袖 都將優先消滅

    2026/03/04 15:14 即時新聞／綜合報導
    以色列國防部長卡茲揚言，不管是誰接任伊朗新領袖，都將成為「消滅目標」。（美聯社）

    美國、以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，統治伊朗近40年的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）第一時間就被炸死，許多軍政高層也一同陣亡，目前伊朗尚未公布繼任者，外傳哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是可能的接班人，不過以色列已經揚言，不管誰接任都將成為「消滅目標」。

    綜合外媒報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今（4日）在X平台上公開表示，任何由伊朗恐怖政權任命、繼續推動「消滅以色列」計畫、威脅美國與自由世界以及區域各國、並壓迫伊朗人民的領導人，都將成為優先「消滅目標」。

    卡茲強調，不論他的名字是什麼，也不論他躲藏在哪裡，以色列國防軍（IDF）已經做好準備，並動用一切手段來執行這項任務。

    在哈米尼被炸死後，伊朗尚未公布繼任者，外傳現年56歲的哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是可能的接班人，傳其接管準軍事組織「巴斯吉」（Basij，意指武裝動員），並以暴力手段平息街道上的抗爭活動，若接班，可能將延續其父的強硬對抗路線。

