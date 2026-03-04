美軍特種部隊聯手厄瓜多 30秒突襲毒販據點畫面曝光

美國南方司令部4日發出聲明指出，美軍已與厄瓜多軍方展開聯合軍事行動，打擊該國境內被列為「恐怖組織」的犯罪集團。美方並未公布具體作戰細節，強調此次行動展現拉丁美洲與加勒比海各國夥伴攜手對抗「毒品恐怖主義」的決心。（圖擷取自 X）

美國總統川普上任後大力打擊南美洲毒品組織，美國南方司令部4日發出聲明指出，美軍已與厄瓜多軍方展開聯合軍事行動，打擊該國境內被列為「恐怖組織」的犯罪集團。美方並未公布具體作戰細節，強調此次行動展現拉丁美洲與加勒比海各國夥伴攜手對抗「毒品恐怖主義」的決心。

綜合外媒報導，厄瓜多軍方3日已在厄瓜多境內展開聯合行動，對厄瓜多境內疑似毒品運輸設施與據點展開突襲，美軍雖然沒有直接參與突襲行動，但協助厄瓜多軍方提供情報、制定計畫與後勤支援。

南方司令部在社群平台X釋出影片，1段30秒的影片中可以看到許多直升機前往毒販據點，展開突襲行動，南方司令部司令杜諾文（Francis L Donovan）公開表揚對厄瓜多軍方的行動與肯定「我們讚賞厄瓜多武裝部隊在這場戰鬥中堅定不移的承諾，他們將持續對抗國內毒品恐怖份子，並在行動中展現勇氣與決心。」

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command （@Southcom） March 4, 2026

