自尋死路！真主黨開闢新戰線 正中以色列下懷

黎巴嫩真主黨為報復伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，向以色列發動攻擊，隨即遭以色列大規模反擊。（路透）

黎巴嫩政治軍事組織「真主黨」（Hezbollah）2日向以色列北部發射數波火箭與無人機，為回應伊朗最高領袖哈米尼之死開闢新戰線。相較於去年伊朗與以色列交戰時的袖手旁觀，真主黨此次決定介入，儘管規模有限，卻被以色列視為進一步重創該組織的契機。

華爾街日報2日報導，以色列軍方雖於2024年11月與真主黨達成停火協議，但仍持續對其目標進行小規模打擊。以色列官員透露，以方在對伊朗發動攻擊前，早已為對付真主黨的大規模攻勢奠定基礎，並等待對方先動手，以取得反擊的正當性。官員指出，真主黨正在恢復實力，遲早會發動攻擊，給予以色列強烈回擊的理由。

這波交火開啟了中東衝突的新戰線。自美國與以色列2月28日對伊朗發動一連串空襲以來，戰火迅速蔓延。然而，由於近年來遭以色列削弱，真主黨能提供的實質援助，目前仍不明朗。

分析人士指出，真主黨攻擊以色列的決定，可能招致嚴重的反效果。此次攻擊規模極小，似乎並非旨在對強大的對手造成重創，但以色列一如預期地以全力反擊。

智庫「保衛民主基金會」（FDD）專研以色列與黎巴嫩問題的高級研究員陶德（David Daoud）表示：「如果你是真主黨，你會意識到對以色列是牽一髮而動全身（in for a penny, in for a pound），只要有一顆子彈越界，就會爆發戰爭。」

陶德表示，他原以為除非伊朗面臨存亡危機，否則真主黨會作壁上觀，但這種「微弱的開場白」缺乏戰略意義。

伊朗在中東的其他盟友，主要是伊拉克的什葉派民兵，已威脅將加入攻擊，鎖定美國的安全與能源資產。葉門叛軍「青年運動」（Houthis）目前尚未介入，但過去曾在紅海攻擊船隻，擾亂全球航運。

真主黨宣稱，攻擊以色列港口城市海法（Haifa），是為了回應哈米尼遭擊斃。回顧2023年10月7日巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊以色列後，真主黨迅速加入戰局，隨後的戰事持續數月，導致該組織在2024年11月達成停火協議時已嚴重受創。

黎巴嫩南部居民薩拉梅（Ali Salame）半夜被火箭聲驚醒，大罵「這是（真主黨）做過最糟糕的決定。」並指責該組織造成流離失所的平民受苦。

戰火重燃也激怒難以約束真主黨的黎巴嫩政府。黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）痛批，真主黨的打擊是危害國家安全的魯莽行為，給予以色列攻擊的藉口。薩萊姆表示，該組織必須依據停火條件繳械，並限制其參與合法的政治活動。

這項由美國與法國斡旋的協議，要求在黎巴嫩利塔尼河（Litani River）以南建立緩衝區，並解除真主黨武裝，但黎巴嫩政府一直無力迫使該組織遵守。此外，以色列也從未完全撤離該地區，仍在緩衝區內的5個戰略前哨基地駐軍。

