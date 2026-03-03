中國疾呼美國別打了！王毅吐「勸世金句」 網噴笑：藍白快看！

中國外交部長王毅。（法新社）

伊朗遭受重創，作為「老大哥」的中共似乎也坐不住了！中國外交部長王毅今（3日）與以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）通話，疾呼立刻停火。令人發噱的是，王毅竟稱「軍事實力的真正價值在於預防戰爭」，不少網友聽完噴笑，直呼這段話應該說給總是罵賴政府，買軍購增強自身國防實力是想打仗的藍白舔共人士聽聽看！

這次美國聯手以色列對伊朗發動大規模軍事打擊，成功擊殺最高領袖哈米尼和40多名軍政高層。消息曝光後讓以中俄為首的反美陣營「皮皮挫」，紛紛開始「講起道理」來，侵略烏克蘭殘害無辜生命的俄羅斯總統普廷，還譴責美國「違反人類道德和國際法」，引發外界嘲諷。

請繼續往下閱讀...

中國外交部今天也發布消息，王毅應約和以色列外長薩爾通電話，王毅向薩爾稱，中方一貫主張透過對話協商解決國際和地區問題，各方都應該遵守聯合國憲章，不要在國際關係中使用或威脅使用武力，中方反對以色列和美國對伊朗發動軍事打擊。

重點來了，王毅還直言：「武力無法真正解決問題，反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。軍事實力的真正價值不在戰場，而在於預防戰爭。中方呼籲立即停止軍事行動，以防止戰火進一步蔓延失控。」

不少網友看到王毅的發言忍不住揶揄，「藍白快來看呦！你們的大哥都說軍事實力是預防戰爭了」、「咦？可是國民黨說賴政府增加軍購是想打仗？是不是哪裡搞錯啦？」、「為什麼中國講話這麼好笑」、「不要臉的話，還真只有中國才講的出來」、「果然自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「霸凌者永遠不會先檢討自己，惡人先告狀的最佳例證」。

以色列外交部長薩爾。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法