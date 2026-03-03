為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普拍板攻擊伊朗行動時間曝光 3小時決策轉折

    2026/03/03 23:17 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普美東時間2月27日下午在德州聖體城港口發表談話，這時他已經下令執行對伊朗攻擊行動。（法新社檔案照）

    美國總統川普美東時間2月27日下午在德州聖體城港口發表談話，這時他已經下令執行對伊朗攻擊行動。（法新社檔案照）

    美國和以色列聯手對伊朗發動軍事打擊行動，《美聯社》2日揭露，發動攻擊前不久，美國總統川普才公開表示，尚未做最後決定，不過，短短數小時內，就下令美軍展開行動。

    美東時間2月27日中午12時25分，川普離開白宮前往德州時，向記者說，他對與伊朗的談判感到「不滿意」，被問到是否已經就下一步要怎麼做，做了最後決定，川普說「不，還沒有」。然而，大約3小時後，在美東時間下午3時38分（台灣時間2月28日凌晨4時38分），川普搭空軍一號專機飛往德州途中，便下令執行代號「史詩怒火」攻擊伊朗行動。

    參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）3月2日在一場新聞簡報會向記者轉述，當時川普指示「史詩怒火行動批准．．．祝順利」，總統下令後，各軍種隨即進入最終作戰準備，飛行員最後一次演練打擊方案，同時，兩個航艦打擊群開始進入攻擊發起位置。

    報導指出，川普在下達展開攻擊行動的命令前，曾在專機上向一小群隨行的共和黨國會議員，徵詢對可能的打擊行動的意見，根據第一手了解那場空軍一號上討論內容的消息人士透露，議員討論繼續談判、或者直接動武的利弊，但是整體看法認為，談判大多是伊朗的拖延戰術。

    在專機上參與討論的包括德州聯邦參議員柯寧（John Cornyn）和克魯茲（Ted Cruz），以及數名德州的聯邦眾議員；立場鷹派的柯寧和克魯茲都讚揚川普決定攻打伊朗的決定。

    到下午4時03分，專機降落德州後，川普在美國重要原油和液化天然氣出口樞紐、德州聖體城（Corpus Christi）港口發表談話，再次表示對於與伊朗的談判不滿意，但是這時並未透露他其實已經批准攻擊行動，記者追問還要多久做出最後決定，川普只說「我還是不要告訴你，（否則）你會有史上最大獨家，對吧」。

    根據凱恩2日提供的行動時間，美東時間2月28日凌晨1時15分，攻擊行動展開。

