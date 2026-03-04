為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美祭斬首與制裁 中國在伊朗與委內瑞拉投資賠很大

    2026/03/04 00:39 編譯盧永山／綜合報導
    中國累計在伊朗投資至少300億至500億美元，最後可能血本無歸。（路透檔案照）

    美國和以色列對伊朗發動空襲，促使伊朗和其支持的黎巴嫩真主黨展開報復行動，中東衝突有擴大之虞，導致全球石油和天然氣價格飆漲。摩根士丹利（大摩）警告，若中東衝突拖長，高度依賴進口石油和天然氣的亞洲國家，恐面臨嚴重經濟後果，全球最大石油和天然氣進口國中國將承受巨大壓力。

    大摩發布報告指出，製造業密集且依賴出口的亞洲國家，對油價波動的敏感程度遠大於歐洲或美國，亞洲國家的石油和天然氣貿易赤字占其GDP（國內生產總值）的2.1%，油價每桶漲10美元，就會使亞洲GDP成長直接減少0.2至0.3個百分點，包括泰國、南韓和印度等國家成長前景面臨下修。

    但星展銀行研究部門高級副總裁薩卡爾（Suvro Sarkar）表示，中國每日進口1000萬至1100萬桶石油，約50%來自中東地區，其中至少15%來自伊朗，加上中國30%的液化天然氣（LNG）來自卡達，一旦中東衝突拖長，中國經濟將承受包括通膨升高在內的巨大壓力。

    在美以發動空襲後，伊朗不僅放話要關閉荷姆茲海峽，還派出無人機攻擊卡達和沙烏地阿拉伯，迫使2國分別關閉LNG和煉油設施。《彭博》報導，中國的能源進口商表示，北京當局正在向伊朗高層施壓，要求不要攻擊經過荷姆茲海峽的石油和液化天然氣運輸船，讓能源供應持續流動，也要求不得攻擊卡達的能源設施。

    中東衝突擴大衝擊中國經濟，除了因為價格上漲帶來的購油壓力，還因為中國從伊朗和委內瑞拉進口的石油約占總進口的六分之一，因2國遭到美國制裁，只能以低於國際行情10美元至15美元打折賣給中國，在2國接連遭到美國「斬首」打擊後，估算中國每年將減少百億美元的折價利益。

    此外，中國在伊朗和委內瑞拉均有巨額投資，包括委內瑞拉仍有150億美元未償貸款，中國累計在伊朗投資至少300億至500億美元，可能最後都血本無歸，2國在2021年簽署的25年全面合作協議也將無法落實。

    圖
    圖 圖 圖
