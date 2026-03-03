為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    恐鎖定美本土報復！情報揭伊朗代理人動向 示警低階網攻

    2026/03/03 11:30 編譯陳成良／綜合報導
    3月2日晚間，1名抗議者在美國大使館所在的巴格達綠區（Green Zone）入口處，高舉遇襲身亡的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）肖像參與示威。（法新社）

    3月2日晚間，1名抗議者在美國大使館所在的巴格達綠區（Green Zone）入口處，高舉遇襲身亡的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）肖像參與示威。（法新社）

    在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於空襲中身亡後，美國國土安全部1份情報評估指出，伊朗及其代理人可能對美國本土構成威脅。報告認為，大規模實體攻擊的可能性較低，但針對性行動風險仍存在。短期內，低階網路攻擊被視為主要關切。

    《路透》檢視了1份由美國國土安全部（DHS）情報與分析辦公室於2月28日發布的威脅評估報告。該報告指出，在哈米尼於美以空襲中身亡後，伊朗及其代理人「可能」對美國本土發動針對性襲擊，但發生大規模實體攻擊的機率不高。情報顯示，短期內的主要隱患在於與伊朗結盟的駭客組織，可能會針對美國網路進行低階攻擊，例如竄改網站或發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。

    針對該份情報評估，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）透過聲明表示，目前正與聯邦情報機構及執法合作夥伴進行直接協調。當局正持續密切監控局勢，並準備好阻止任何針對美國本土的潛在威脅。同時，該評估也預期伊朗將持續對中東地區的美國及盟友目標發動攻擊，並極有可能將因政權更迭聲明而引發的抗議活動，歸咎於美國政府高層。

    在海外戰局方面，美國與以色列針對伊朗的空中打擊已擴大至黎巴嫩，而德黑蘭則持續向波斯灣國家的美軍基地所在國發射飛彈與無人機。與此同時，美國德州奧斯汀（Austin）1間酒吧於週日（3/1）發生致命槍擊案。負責調查的當局明確表示，目前判斷該事件是否與伊朗戰局具備直接關聯仍為時過早。

    儘管執法人員指出遭擊斃的槍手衣物上帶有伊朗國旗與宗教字樣，但這類基於海外衝突背景所發布的威脅評估，反映出美國國安部門對本土安全風險的持續關注，當局表示目前仍在密切監控局勢發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播