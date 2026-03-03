恐鎖定美本土報復！情報揭伊朗代理人動向 示警低階網攻

3月2日晚間，1名抗議者在美國大使館所在的巴格達綠區（Green Zone）入口處，高舉遇襲身亡的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）肖像參與示威。（法新社）

在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於空襲中身亡後，美國國土安全部1份情報評估指出，伊朗及其代理人可能對美國本土構成威脅。報告認為，大規模實體攻擊的可能性較低，但針對性行動風險仍存在。短期內，低階網路攻擊被視為主要關切。

《路透》檢視了1份由美國國土安全部（DHS）情報與分析辦公室於2月28日發布的威脅評估報告。該報告指出，在哈米尼於美以空襲中身亡後，伊朗及其代理人「可能」對美國本土發動針對性襲擊，但發生大規模實體攻擊的機率不高。情報顯示，短期內的主要隱患在於與伊朗結盟的駭客組織，可能會針對美國網路進行低階攻擊，例如竄改網站或發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。

針對該份情報評估，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）透過聲明表示，目前正與聯邦情報機構及執法合作夥伴進行直接協調。當局正持續密切監控局勢，並準備好阻止任何針對美國本土的潛在威脅。同時，該評估也預期伊朗將持續對中東地區的美國及盟友目標發動攻擊，並極有可能將因政權更迭聲明而引發的抗議活動，歸咎於美國政府高層。

在海外戰局方面，美國與以色列針對伊朗的空中打擊已擴大至黎巴嫩，而德黑蘭則持續向波斯灣國家的美軍基地所在國發射飛彈與無人機。與此同時，美國德州奧斯汀（Austin）1間酒吧於週日（3/1）發生致命槍擊案。負責調查的當局明確表示，目前判斷該事件是否與伊朗戰局具備直接關聯仍為時過早。

儘管執法人員指出遭擊斃的槍手衣物上帶有伊朗國旗與宗教字樣，但這類基於海外衝突背景所發布的威脅評估，反映出美國國安部門對本土安全風險的持續關注，當局表示目前仍在密切監控局勢發展。

