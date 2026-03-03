伊朗魔改「航空母艦」變魚礁！ 美軍宣布擊沉「巴蓋里烈士號」

伊朗魔改無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」去年2月服役，服役僅1年就遭到美軍擊沉。（圖片擷取自@IRIran_Military的X帳號）

美國、以色列2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊，在第一時間就消滅伊朗海軍，美軍中央司令部（US Central Command）宣布伊朗11艘軍艦均被擊沉，其中包含無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」（IRIS Shahid Bagheri）。

美軍中央司令部（US Central Command）在X平台上宣布，伊朗政權持續發布假訊息聲稱擊沉了1艘美國航空母艦，但實際上唯一被擊沉的的航空母艦是伊朗的無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」，美軍在「史詩怒火行動（Operation Epic Fury）」發動後數小時內就擊中了這艘航艦。

「巴蓋里烈士號」由南韓貨輪改裝，為伊朗海軍噸位最大的軍艦，長240公尺、高21公尺，配備直升機、飛彈和無人機，有飛機升降機，可搭載60架無人機和30具飛彈發射架，還武裝了8枚反艦巡弋飛彈、8枚多用途Kowsar-222飛彈、一門30mm自動砲。去年2月6日服役，僅服役1年多就遭到美軍擊沉。

同時中央司令部也發布擊沉伊朗軍艦影片表示，2天前，伊朗政權在阿曼灣擁有11艘軍艦，今天1艘也沒有了。過去數十年來，伊朗政權一直在阿曼灣騷擾和攻擊國際航運。這樣的日子已經結束了。

????The Iranian regime’s false messaging machine continues to falsely claim that it has sunk a U.S. aircraft carrier.

✅The TRUTH: The only carrier that has been hit is the Shahid Bagheri, an Iranian drone carrier. U.S. forces struck the ship within hours of launching Operation… pic.twitter.com/6npT8nJcAt — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 2, 2026

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 2, 2026

