    伊朗魔改「航空母艦」變魚礁！ 美軍宣布擊沉「巴蓋里烈士號」

    2026/03/03 11:11 即時新聞／綜合報導
    伊朗魔改無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」去年2月服役，服役僅1年就遭到美軍擊沉。（圖片擷取自@IRIran_Military的X帳號）

    美國、以色列2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊，在第一時間就消滅伊朗海軍，美軍中央司令部（US Central Command）宣布伊朗11艘軍艦均被擊沉，其中包含無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」（IRIS Shahid Bagheri）。

    美軍中央司令部（US Central Command）在X平台上宣布，伊朗政權持續發布假訊息聲稱擊沉了1艘美國航空母艦，但實際上唯一被擊沉的的航空母艦是伊朗的無人機航空母艦「巴蓋里烈士號」，美軍在「史詩怒火行動（Operation Epic Fury）」發動後數小時內就擊中了這艘航艦。

    「巴蓋里烈士號」由南韓貨輪改裝，為伊朗海軍噸位最大的軍艦，長240公尺、高21公尺，配備直升機、飛彈和無人機，有飛機升降機，可搭載60架無人機和30具飛彈發射架，還武裝了8枚反艦巡弋飛彈、8枚多用途Kowsar-222飛彈、一門30mm自動砲。去年2月6日服役，僅服役1年多就遭到美軍擊沉。

    同時中央司令部也發布擊沉伊朗軍艦影片表示，2天前，伊朗政權在阿曼灣擁有11艘軍艦，今天1艘也沒有了。過去數十年來，伊朗政權一直在阿曼灣騷擾和攻擊國際航運。這樣的日子已經結束了。

