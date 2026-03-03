柯文哲宣判前大動作提檢察官評鑑 控林俊言威脅沈慶京「婊我」

民眾黨創黨主席柯文哲（左）與律師鄭深元（右）赴法務部，申請對承辦檢察官啟動評鑑程序。（記者田裕華攝）

首次上稿 03-03 11:04

更新時間 03-03 11:24

京華城弊案去年12月審理終結，訂3月26日宣判。距離判決不到一個月，前民眾黨主席柯文哲今上午偕同律師團赴法務部，申請對承辦檢察官啟動評鑑程序。柯文哲說，今天站出來不只是為了他個人清白，更要為被迫跳樓自殺的彭振聲太太討回公平正義，並指控檢察官林俊言「押人取供」，甚至在同案被告沈慶京生病住院時威脅要「抽銀根、斷生路」，「威脅他要『婊』柯文哲」。

柯文哲說，京華城案偵辦初期，檢方以「騙票搜索」方式，搜索其住處、辦公室及台灣民眾黨中央黨部，並稱承辦檢察官在前年5月6日（指偵辦前）即向監察院調取資料，卻隱匿對被告有利證據，誤導法院核發搜索票，再據以羅織罪名，另偵查期間遭羈押一年間，北檢高調向特定媒體洩漏偵查內容，違反偵查不公開原則。

柯文哲一口氣點名台北地檢署檢察官林俊言、郭建鈺、姜長志、唐仲慶等人，指其以反覆傳訊、疲勞偵訊、威脅方式取得不利證詞，林俊言甚至於醫院突襲偵訊沈慶京，「趁沈慶京生病住院威脅要抽他銀根、斷他生路，威脅他要表柯文哲。中華民國的檢察官可以這樣幹嗎？更重要，這不是一個人幹的，是一群人幹的！」

柯文哲接著說，檢方在聲請延長羈押時，刻意以「抗拒到庭」為由抹黑其形象，「有人證指證歷歷，林俊言竟然還可以公然說謊？讓台北地檢署發出兩次錯誤的新聞稿。請問，主任檢察官江貞諭、檢察長王俊力，你們是監督不周？還是根本就是你們授意的？」

柯文哲認為，被告彭振聲、邵琇佩皆在威脅下被迫認罪，並稱林俊言對黃景茂「偽造筆錄」，將其否認違法的狀況寫成「柯文哲明知違法仍推進」，檢察官姜長志、黃宛君則一再污衊其妻陳佩琪用ATM洗錢，卻「不敢」交出筆錄，質疑主任檢察官江貞諭、檢察長王俊立，「這麼多檢察官的違法行為，你們完全不阻止，你們到底是監督不周？還是根本就是你們在指揮？是什麼樣的理由要讓你們集體偏離正當法律程序來對付我」？

柯文哲也提到，檢方傳喚證人超過200人，規模罕見，連曾在媒體發表不同意見的專家也收到傳票，「只要講得不合檢察官的意思就反覆傳訊、疲勞偵訊，反正你受不了就會認罪」、「連對京華城案在媒體發表不同意見的專家，例如施威全，居然也收到傳票？要他到案說明。這是民進黨執政下的綠色恐怖」。

「今天申請評鑑，不是為了我個人，在沒有證據之下，我被羈押了一年。」柯文哲說，他自己不見天日尚可忍受，並稱要為被迫跳樓自殺的彭振聲太太討回公平正義，若檢察官評鑑不敢咎責，「任由編故事代替證據，讓特定媒體取代法庭，那麼受害的將不會只有柯文哲，而是每位國民」。

民眾黨前主席柯文哲（中）赴法務部申請對京華城等案承辦檢察官啟動評鑑程序。左為前排中律師鄭深元。（記者田裕華攝）

