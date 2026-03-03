中東戰事影響國內石油？ 卓榮泰：我們應該還有安全存量

國民黨立委洪孟楷今日質詢問及，中東戰事若超過一個月，對國內石油及天然氣會不會有影響？行政院長卓榮泰回應，我們應該還有安全的存量。（翻攝直播）

美國與以色列聯手對伊朗展開代號為「史詩之怒行動」空襲行動，殲滅伊朗最高領袖哈米尼。國民黨立委洪孟楷今日質詢問及，中東戰事若超過一個月，對國內石油及天然氣會不會有影響？行政院長卓榮泰回應，「我們應該還有安全的存量」。

卓榮泰今日赴立法院進行「台美關稅談判結果及其影響專案報告」並備詢，洪孟楷表示，中東戰事不知道會打多久，石油、能源存量是國安問題，目前處理情形？經濟部長龔明鑫說，這個月已經解決，已啟動要解決4月份，我們一步一步把它解決，這個要提前調貨。

龔明鑫指出，主要是來自中東地區，非中東地區不會有影響，因為這些都是長約，可以跟對方討論有無可能提前提貨，因為總是要賣，或者跟日本、韓國調貨。

洪孟楷質疑，「日本和韓國難道自己不會缺貨嗎，你是天馬行空在講？」龔明鑫回應，不是。如果有機會的話，可以從其他地方來，這個是方案之一。

卓榮泰指出，這兩天都在研議這些狀況，在最安全方式下找出多元方式出來，後續會來執行。

另外，對於在中東地區有無撤僑計畫？卓榮泰表示，到今天早上以前，美國等國家展開大規模撤僑計畫，在此之前是確保各駐館有無對當地國人、旅行團有無確實掌握，也要注意自身安全。「中華民國台灣並不是直接參與行動的國家，我們認為可以降低一些直接的傷害」。

洪孟楷說，德國沒有參與戰爭，也啟動專機撤僑計畫，「我不是要你今天就撤，但那邊3千多人也是我們國民」，政府要如何應變；卓榮泰回應，第一時間有掌握在每個國家的人數，昨天早上就全盤推演過一次。

