藍營為何狂誤判？范世平列8點轟：衰台親中拿好處

朝野人士對於國防特別預算條例尚未達成協議，前國民黨智庫副執行長凌濤今發文呼籲藍營提出9000億元的「務實國防特別條例版本」，以確保未來穩定交貨、形成國軍戰力對此，國民黨立委許毓仁也呼籲立法院必須儘速通過國防預算，強化自我防衛與關鍵基礎設施保護。對此，台師大教授范世平以「為何藍營一直誤判情勢？」一文，列出八點詳細分析，以供外界參考與討論。

范世平昨日發文，第1點，從台美關稅談判的台灣大獲成功，到委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被美國總統川普迅速逮捕，再到伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）被美國斬首，藍營的名嘴與學者專家都一再判斷失準，甚至被封為「中天11傻」，顯示這不是單一問題，而是結構因素。

第2點，因為他們太看不起台灣的實力與民進黨能耐，太討厭與輕視美國，太喜歡與看重中國，簡單來說就是「衰台、反美、親中」。他們還活在2017年川普首任任期就職前的國際情勢，還沈浸在馬英九從2008年至2016年執政時的美、中、台三邊關係。范教授質疑，「還是根本拿了中國的好處與紅利？」

第3點，從2017年開始，中國經濟開始走下坡，牛皮吹破，但藍營人士還深信中國依舊強盛；當美國正再次強大，真正具有實戰能力，但他們卻掩耳盜鈴；當中美已全面性對抗，他們還想各不得罪，甚至倒向中國。根本是「只有立場，沒有是非」，難怪一再誤判。當昨日他看到「文茜世界週報」的重播還在唱衰川普，轉個台卻是美軍在伊朗勢如破竹。

第4點，國民黨過去告訴台灣人，他們擅長的是經濟、外交、國防與兩岸，有豐富的經驗與人才。國民黨讓台灣成為「亞洲四小龍」，讓「台灣錢淹腳目」，而民進黨只會上街頭的搞抗爭，甚至是反商。民進黨沒有外交人才，前總統陳水扁在2000年當上總統甚至一時找不到有黨員身分的外交部長。

第5點，民進黨過去討厭軍人，認為他們是國民黨的「黨軍」，所以當阿扁當上總統後連國防部長都要向國民黨借將。民進黨不懂中國，也不想懂，整天幻想的搞「台獨」。但當民進黨在中央執政了近20年後，經濟、外交、國防與兩岸的人才快速增加，特別是前總統蔡英文在2016年當上總統後，更是突飛猛進。

第6點，反觀國民黨在中央失去政權的20年後，過去的經濟、外交、國防與兩岸人才早已老化，只活在過去的榮光而不願面對早已改變之情勢，如此怎能不誤判？范世平直言，「更麻煩的是，國民黨長期遠離中央，已失去與各部會的聯繫，他們熟悉的人都早已退休」。

第7點，你可以發現今年外交部各駐外館處在春節拿的春聯都是總統賴清德與副總統蕭美琴題字的，這無法強迫，但在過去罕見，顯示民進黨對外政策獲得在第一線外交官們的支持。「民進黨在小英執政後提高軍人待遇與尊嚴，採購與自製先進武器，讓賴清德現在去軍營毫無尷尬感，反而大受歡迎」。

第8點，當民進黨掌握了行政官僚，獲得充分的資訊與建議，自然判斷精準，而藍營則剛好相反。藍營由於長期無法在中央執政，在經濟、外交、國防與兩岸的人才不但缺乏實戰經驗而且出現嚴重斷層，這才是最麻煩的。甚至還想靠中國「翻盤」，在「台美關稅談判協議」與「1.25兆國防特別預算」上聽命中國，在立院予以阻擋而得罪美國，真是愚蠢至極。

