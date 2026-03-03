曝去年2月底已協議離婚 王定宇：與妻子仍是朋友

民進黨立委王定宇。（記者劉信德攝）

民進黨立委王定宇今遭爆料頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱的住所，遭疑有婚外情。對此，王定宇稍早在立院受訪時澄清，他與妻子李淑吟已於去年2月底正式協議簽字離婚，並強調目前自己為單身狀態，並沒有婚內發生任何不正當的事情，他與太太至今仍是朋友，非常感謝太太的幫忙。

《鏡週刊》報導指出，王定宇頻繁出入名媛劉怡萱位於台北吳興街、台南住所甚至過夜，更指劉怡萱與愛爾麗集團總裁常如山交往期間，收受常如山提供的3間豪宅、瑪莎拉蒂、保時捷2輛名車、名錶、項鍊還有出國旅費、信用卡費等。

王定宇指出，他與太太在去年2月底已經協議簽字，解除婚姻關係，過程很平和，到現在還是好朋友，她目前仍在他的地方服務處幫忙，自己非常感謝她。原本認為這是家庭私事，沒有必要公開，也擔心影響家人。但既然媒體報導成這樣，必須澄清，並沒有婚內發生任何不正當的事情。

王定宇表示，他目前是單身狀態，在去年2月底完成協議離婚，後續程序在8月完成，包含換發新身分證，最後領取新證件，也是請前妻協助辦理。中間5月底、6月初因為孩子準備升學考試，忙於家庭事務，兩個人會在一起或分開，一定有彼此的原因，但沒有必要對外說明，孩子們也都知道，他們是坐下來溝通後做的決定。

「我很感謝前妻這些年來的幫忙。現在我們仍維持良好朋友的關係，家人與孩子們也會一起聚在一起。」王定宇強調，至於為什麼這個時間點會有這樣的報導，是否有人因為遭北檢偵辦，而刻意將焦點轉移成男女問題，這就交由北檢與媒體查證。

媒體追問是否與劉怡萱有感情關係？王定宇說明，沒有，大家是朋友。兩個單身的成年人，只要不傷害他人、不違法，各自為自己負責就好。至於家人，身為公眾人物的家人其實很辛苦，非常感謝他們。

