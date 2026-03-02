暫停供應台灣！卡達遭無人機攻擊 停產全球最大液化天然氣

卡達能源關閉全球最大LNG出口廠。（歐新社）

彭博報導，在遭遇無人機攻擊後，卡達關閉其全球最大的液化天然氣（LNG）出口設施的生產，致使歐洲天然氣價格飆漲逾50%，並引發全球能源市場震盪。

歐洲天然氣價格飆漲逾50%

報導說，這項史無前例的停產，標示著這場區域衝突急遽升級，已威脅全球能源安全。

在國有「卡達能源」（QatarEnergy）公司2日證實暫停生產後，歐洲基準天然氣期貨跳漲創近4年最高價。油輪基本上已停止通行全球燃料運輸關鍵通道的荷姆茲海峽。

「卡達能源」的拉斯拉凡（Ras Laffan）天然氣廠佔全球液化天然氣供應20%，此事件可能是自4年前俄國入侵烏克蘭，撼動全球能源貿易以來，天然氣市場遭遇的最嚴重衝擊。

LNG供應全球第二 卡達82%客戶是亞洲國家

卡達是全球第2大液化天然氣供應國，僅次於美國，雖然其82%客戶是亞洲國家，包括台灣，但卡達任何的供應中斷都將使替代供應的競爭加劇，進而推升全球，包括歐洲的天然氣價格。

智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）分析師Simone Tagliapietra指出，該天然氣廠的關閉「標示著中東戰火對能源衝擊急遽升高；此時此刻天然氣供應安全面臨威脅，其衝擊程度取決於卡達停產的持續時間，我們現在進入了新局面」。

航運風險加劇供應干擾，荷姆茲海峽是重要的運輸航道，全球5分之1的液化天然氣取道該海峽運送。該水道的運輸量大幅下降已造成嚴重瓶頸，對「卡達能源」的儲氣造成壓力。

