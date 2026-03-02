伊朗最高領袖身亡 建國者之孫哈山成接班討論焦點

2025年6月，哈山‧何梅尼（右）活動中站在伊朗最高領袖哈米尼（左）旁。（路透）

伊朗最高領袖哈米尼命喪美國和以色列聯手空襲後，最高神職機構將選出繼任者，外界認為，伊朗伊斯蘭共和國已故創建者何梅尼的孫子哈山很有可能在相關討論中成為重要人選。

哈山從未在政府任職 被視為溫和派

路透社報導，哈山（Hassan Khomeini）是何梅尼（Ruhollah Khomeini）15個孫子中知名度最高的一位，並被視為伊朗宗教體制中的相對溫和派，與主張和西方接觸的前總統哈塔米（Mohammed Khatami）、羅哈尼（Hassan Rouhani）等改革派人士保持密切關係。

現年53歲的哈山負責管理祖父位於伊朗首都德黑蘭南部的陵墓，這項職務在伊朗公共生活中具有重大象徵意義，不過他從未在政府任職。

伊朗部分政界人士將他視為抗衡強硬派的重要力量，強硬派在哈米尼（Ali Khamenei）統治時期獲得更多影響力，尤其是他的兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。

大規模反政府示威今年1月席捲伊朗全國後，部分伊朗政治人物希望由溫和派繼任哈米尼，以在日益高漲的異議聲浪下穩固伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）政權。

哈山主張改革 偶爾反對德黑蘭當局

伊朗1979年爆發伊斯蘭革命，推翻當時的伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）後，何梅尼同年主導建立伊朗伊斯蘭共和國。在這之前，伊朗國名為伊朗帝國（Imperial State of Iran，又譯伊朗王國）。

哈山仍效忠伊朗伊斯蘭共和國，但他向來主張推動改革，偶爾也會公開反對德黑蘭當局。

在伊朗憲法監護委員會（Guardian Council）2021年禁止改革派人士參選總統後，哈山曾提出批評。

伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年因涉嫌違反服裝規定被捕並喪命後，這起事件引發伊朗全國抗議，哈山也曾要求對此進行究責。

哈山偏開明派 但去年底挺政府遊行

哈山一名密友2015年告訴路透社，他是進步派神學家，尤其是在音樂、女權及社會自由方面；哈山還關注社群媒體上的潮流，對西方哲學和伊斯蘭思想抱持同等的興趣。

不過，伊朗去年12月至今年1月爆發自1979年革命以來最致命抗議動亂期間，哈山選擇支持德黑蘭當局。他指控暴徒是為以色列效力，參與挺政府遊行，並將部分暴力行為比做伊斯蘭國（Islamic State）的行徑。

