伊朗稱轟炸以色列官邸「納坦雅胡下落不明」 總理府打臉！

以色列總理納坦雅胡。（法新社）

伊朗革命衛隊（IRGC）繼昨天（1日）宣稱射了4顆飛彈擊中美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln），被美方否認後，今天又放話稱成功突襲以色列總理辦公室，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「下落不明」，結果馬上被以色列政府打臉！

根據《以色列時報》 報導，IRGC今晚發聲明稱，他們在最新一波報復行動，朝以色列總理辦公室發射「海巴爾飛彈」（Kheibar），這波攻勢是毀滅性突襲，對目標造成「沉重打擊」，納坦雅胡「下落不明」。起初以色列國防軍（IDF）證實，伊朗向以色列領土發射了飛彈，防禦系統進行了攔截，未進一步針對納坦雅胡狀況做說明，因此國際都相當關注以國元首安危。

沒多久後，納坦雅胡辦公室發聲駁斥伊朗的吹牛聲明，表示耶路撒冷今天確實有響起空襲警報，但並無任何飛彈擊中市區的通報，納坦雅胡辦公室也毫髮無損，一點事都沒有。

相關新聞請見：伊朗炸以色列總理辦公室！納坦雅胡下落不明 以軍只證實1事……

