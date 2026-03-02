以防長揚言暗殺真主黨領袖 黎巴嫩邊境增兵戰線恐擴大

黎巴嫩真主黨領導人卡西姆。（歐新社資料照）

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）公開點名黎巴嫩真主黨（Hezbollah）最高領袖卡西姆（Naim Qassem）為暗殺目標，並揚言將讓該組織付出沉重代價。此番發言正值以軍持續對伊朗與黎巴嫩境內目標發動空襲之際，以色列空襲行動已延伸至黎巴嫩境內。

根據以色列媒體報導，卡茲在社群平台X上發文，明確將真主黨秘書長卡西姆列為暗殺目標（marked for assassination）。以媒指出，這是卡西姆接任後首次遭以色列官方公開點名為暗殺對象。卡茲並以強烈措辭警告追隨伊朗最高領袖路線者將付出代價，他強調，以色列不會回到2023年10月7日前的交戰規則，並已指示以色列國防軍（IDF）在打擊伊朗政權同時必須對真主黨採取強硬行動。

另據《路透》報導，儘管政治人物言辭強烈，但軍方對前線行動描述相對保留。以色列軍方發言人修夏尼中校（Nadav Shoshani）在線上簡報中表示，以軍確實已加強靠近黎巴嫩邊境一側軍事部署，但目前並未擴大在黎巴嫩境內地面兵力，也暫無立即展開地面入侵計畫。發言人德弗林（Effie Defrin）准將補充，面對真主黨火箭攻擊，軍方仍將所有因應選項保留在桌面上。

黎媒稱黎南遭以空襲31死 多國響起防空警報

在實際交戰方面，以色列已將打擊範圍擴大至支持伊朗的真主黨武裝份子。根據黎巴嫩國家通訊社（NNA）初步統計，以軍對貝魯特南郊等控制區的空襲傳造成31人死亡與149人受傷。作為報復，真主黨向以色列發射飛彈與無人機，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也聲稱向特拉維夫等地發射新一波飛彈。衝突外溢效應持續擴大，科威特與以色列多地皆響起防空警報。

