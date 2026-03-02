為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    臉好腫！中企董事長狂言「美國不敢打伊朗」翻車影片瘋傳成笑柄

    2026/03/02 17:57 即時新聞／綜合報導
    中國今華集團董事長王沖曾大放厥詞稱美國不敢打伊朗，如今被現實狠狠打臉。（擷取自Threads）

    中國今華集團董事長王沖曾大放厥詞稱美國不敢打伊朗，如今被現實狠狠打臉。（擷取自Threads）

    美國與以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，2月28日精準擊斃伊朗最高領袖哈米尼，震撼國際局勢。然而，隨著伊朗神權核心瓦解，中國今華集團董事長王沖過去一段「戰狼式」演講影片也被網友挖出瘋傳，他曾在台上信誓旦旦宣稱，美國絕不敢動伊朗，因為「打伊朗就是與中國為敵」，如今這段發言慘遭現實瘋狂打臉，淪為全網笑柄。

    王沖在該段演講中，態度強硬地向聽眾表示，因為中國給了美國底線，所以美國不敢攻打伊朗，若襲擊伊朗等於與中國為敵，「中國一帶一路的核心樞紐就在伊朗，伊朗打亂了，中國的一帶一路就打亂掉了」，會影響中國的核心利益。

    他還提到，中國、俄羅斯與伊朗雖未正式結盟，但都隸屬上海（合作）組織，除了是經濟聯盟，同時也是軍事聯盟，而且中國已和伊朗簽訂25年合作協議。王沖強調，美國有自己的圈子，中國也有自己的「朋友圈」，更對美國喊話「你不能打伊朗，你打伊朗就是打斷中國的一帶一路。」

    然而，美以兩國不僅執行了史上最大規模的空襲，更在短時間內斬首哈米尼。現實發展讓王沖的豪言壯語瞬間被打臉，大批網友笑虧「整場演講瞬間變成笑話了」、「臉真腫」、「底下的人現在臉都很腫」、「可憐還有人花錢，聽他講幹話」、「中共最不缺的就是洗腦教主」、「一年多前我在短影音裡看到他在吹中國經濟要大爆發了，結果現在一堆人送外賣睡路邊翻垃圾桶」。

