「披薩指數」再度暴雷！美伊空襲前夕 五角大廈披薩訂單激增

美以在2月28日發動「史詩怒火行動」，針對伊朗發動大規模軍事打擊，被外界視為美軍疑似有大動作前夕的風向球「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）再度證明有一定準確性，在空襲前夕披薩訂單明顯激增。

綜合外媒報導，在伊朗遭到空襲當天凌晨1時28分（美東時間，下同），五角大廈附近的Pizzato Pizza訂單量明顯激增。早在發動攻擊前一天，2月27日下午2時42分，多家五角大廈周邊披薩店的訂單量同樣出現異常增加。

「五角大廈披薩指數」帳號創立於2024年8月，不過早在1980年就有人透過披薩訂單追蹤軍事動向，由於大量披薩訂單往往意味著五角大廈可能加班，被視為重大軍事行動徵兆。1990年8月1日晚間，中央情報局（CIA）一晚訂了21個披薩，創下當時單晚紀錄。數小時後，伊拉克軍隊入侵科威特，波斯灣戰爭隨即爆發。

去年6月12日以色列對伊朗發動大規模空襲前，「披薩指數」也曾出現異常訊號。在空襲消息曝光前數小時，五角大廈附近4家披薩店的訂單活動激增，被解讀為美軍高層正在深夜監控盟友行動。

儘管美國當時並未立即參與以色列的空襲，但在6月22日發動了代號為「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer）的軍事行動，派出匿蹤轟炸機空襲伊朗3處核設施。

美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，他們知道這個專門追蹤五角大廈披薩訂單數指數，他曾開玩笑說想在某晚隨機大量訂披薩來擾亂這個指數。

