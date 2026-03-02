伊朗問題核心是中國 美智庫：川普「史詩之怒」旨在拔除北京在台海棋子

學者認為，川普發動發動「史詩之怒行動」是為了拔除北京在台海劇本中的棋子。（法新社）

美國和以色列2月28日聯手對伊朗發動空襲，殲滅最高領袖哈米尼；美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中東和平與安全中心資深研究員里布亞（Zineb Riboua）分析，北京多年來將伊朗打造為1項「結構性戰略資產」，藉此消耗美軍在太平洋的軍事資源，因此，這場行動只是美國對中競逐的序幕，移除伊朗政權，其實是在移除北京在台海劇本中的棋子。

里布亞表示，外界習慣將伊朗視為「防止核擴散」、「恐怖主義資助者」或「區域秩序破壞者」，但若脫離中國的大戰略背景，便無法看清全貌，北京多年來投入數十億美元將伊朗打造成「結構性戰略資產」，中東發生的一切，都源自這項事實，因此「史詩之怒行動」成為第1場可能切斷這項資產的美國軍事行動，川普政府無論出於設計或結果，直接打擊伊朗都正在拆解中國區域架構的1根支柱。

里布亞指出，2025年6月，以色列發動「崛起之獅行動」（Operation Rising Lion），摧毀伊朗核設施並擊斃多名核心指揮官與核科學家，徹底瓦解伊斯蘭共和國維持40年的嚇阻神話，面對經濟崩潰及政權動盪，同年底爆發1979年以來最大規模的抗議潮，中國卻竭力為伊朗政權「輸血」，輸送逾1000噸的關鍵飛彈原料，足以重建威脅波斯灣美軍航艦的軍事戰力。

「石油是整段關係的起點」，里布亞表示，中國是伊斯蘭共和國賴以為生的命脈，北京購買了9成的原油出口，透過關閉應答器的「幽靈船隊」運輸來規避美國制裁，2021年以來累積購買超過1400億美元，讓北京每年節省數十億美元，並獲得全球最重要能源走廊的持久影響力，對哈米尼而言，靠往北京不是外交辭令，而是結構現實：伊朗經濟依賴中國資金運作。

在科技層面的合作上，里布亞提到，華為、中興等中國企業建構了伊朗大部分電信基礎設施，並疊加精密的監控層，從AI人臉辨識攝影機到深度封包檢測與集中流量管理系統，仿照中國「防火長城」建造伊朗「國家資訊網路」，逐步切斷公民接觸開放網際網路的內網。2026年1月的屠殺期間，這套系統成為革命衛隊追蹤與壓制異議者的工具，北京這麼做的原因跟購買石油如出一轍：確保「依賴的伊朗，才是有用的伊朗」。

里布亞說，伊朗對中國的價值還延伸至代理人戰爭，伊朗支持的胡塞武裝2023年底攻擊紅海航運，全球貨櫃流量3個月內下跌90%，7個月內干擾1兆美元貨物運輸，船隻改道繞行好望角，每趟增加2週與100萬美元燃料成本，美國承擔了沉重的回應成本，航艦戰鬥群部署、空襲持續數月，每枚攔截彈成本100萬至400萬美元，到2025年中已消耗約4分之1高端攔截飛彈庫存，美國每花1美元在紅海航道，就少1美元用於潛艦部署、太平洋基地建設甚至是台灣的防禦，伊朗代理人消耗美國戰略資源，北京坐收漁利。

里布亞說，伊朗威脅也讓中國深化與波灣國家關係，沙烏地向中國售油超過任何國家；阿聯將華為嵌入關鍵基礎建設；中國企業建港口、鐵路、5G與智慧城市，2023年3月，北京促成沙伊和解，象徵中國成為中東調解者。伊朗威脅促使波灣多元化外交，中國對海灣各國的掌握越深，這些國家面對台灣、晶片出口管制、制裁執行，以及以美元為基礎的金融秩序未來時，與華盛頓站在同一陣線的可能性就越低。

「這其實關乎台灣」，里布亞強調，川普發動「史詩之怒行動」不只是為了懲罰屠殺，華盛頓每花1年投入伊朗問題，北京在太平洋就多1年戰略佈局。第一，中國約7成的石油進口經麻六甲海峽，一旦台海衝突、航道受威脅，北京將轉向伊朗、俄羅斯與脫離美元體系的波灣國家，若將中東納入中國經濟軌道，將具備戰略能源緩衝；第二，美國無法雙線作戰，紅海行動證明，中東消耗戰削弱太平洋嚇阻；第三，台海危機需制裁聯盟，若產油國拒絕削減對中國供油，制裁體系將崩潰。

里布亞總結說，伊斯蘭共和國是北京拼裝區域秩序的核心支柱，「史詩之怒行動」正撼動這根支柱，但打擊不是終點，只是對中競逐的序幕，伊朗是北京中東架構最集中也最脆弱的節點，移除伊斯蘭共和國，等於移除中國在台海劇本中的棋子，否則中東將永遠成為北京設計的第2戰線，川普的打擊顯示他深知「通往太平洋之路必經德黑蘭」。

