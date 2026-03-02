藍白合今會前會 黃國昌：針對共同政見、合作協議交換意見

2026大選藍白合，今天國民黨與民眾黨將會前會，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌表示，今天會針對共同政見發表的時程，以及啟動第二階段政黨合作協議相關方向，大家廣泛地交換意見，他也百分之百尊重台北市副市長李四川請辭投入大選的時間點安排。（記者黃政嘉攝）

2026大選藍白合進度，國民黨副主席兼秘書長李乾龍指出，今天國民黨與民眾黨將有會前會，雙方小組成員將碰面討論藍白整合機制，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今受訪回應，今天大致上跟過去不定期的會面一樣，針對共同政見發表的時程，以及啟動第二階段政黨合作協議相關方向，大家廣泛地交換意見；

而台北市副市長李四川請辭批准時程預計延後到3月初，對於藍白合時程是否擔心較晚或影響到基層「小雞」？黃國昌表示，他「百分之一百地尊重李四川的安排」。

黃國昌今在新莊宣布「新北最會唱 哥哥姊姊金嗓大賽」活動後接受媒體聯訪，對於國民黨與民眾黨今天會前會預計將談哪些事情？黃國昌表示，其實兩黨過去不定時就有在交換意見，持續保持良好溝通狀態，今天大致上就跟過去不定期的會面一樣，針對共同政見發表的時程，大家廣泛交換意見。

李四川日前預告2月底請辭、3月回到新北市代表國民黨參選新北市長，不過他2月26日坦言還未收到蔣萬安批准的公文，應該3月初會核定，對於藍白合時程進度是否較晚及是否影響到基層「小雞」？民眾黨主席、黃國昌表示，沒有什麼進度晚、拖延的問題，李四川是有始有終的人，他盡心盡力地幫蔣萬安推動台北市政，李四川輔佐蔣萬安何時候告一段落、正式請辭投入選舉，「站在我的立場，百分之一百的尊重李四川的安排」，至於國民黨何時啟動徵招程序、什麼時候進入藍白合推動階段，「我們都是有方法、步驟，持續加以進行，因此沒有什麼拖延問題」。

新北市議員陳世軒表示，他覺得沒有焦慮問題的存在，像民眾黨今天宣布新北最會唱活動的行動巴士準備上路，所有「小雞」議員參選人都可以跟很多市民互動，近期黃國昌也帶領大家拜票，走入鄰里、市場，「對於所有的小雞來講， 我們是充滿信心、活力，也非常期待接下來的選戰」。

