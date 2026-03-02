為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨協調黨版軍購條例 鄭正鈐：3500億應優先處理

    2026/03/02 09:55 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委鄭正鈐。（資料照，鄭正鈐辦公室提供）

    國民黨立委鄭正鈐。（資料照，鄭正鈐辦公室提供）

    國民黨版軍購特別條例將在本週五付委審查，雖然國民黨中央已釋出3500億元版本說帖供黨內參考，但與多數國民黨立委希望的超過8000億元金額大相逕庭，國民黨團幹部今日將與黨中央協調。國民黨立委鄭正鈐表示，3500億元+N的G2G軍售案，應優先處理，其餘約9000億元，不能一次打包放行，對內採購，應回歸年度預算。1.25兆不是政治忠誠測驗，是人民的血汗。國防要強，國會更不能失職。

    鄭正鈐表示，國防特別預算不是喊價比賽，更不是意識形態的標籤戰。1.25兆是人民血汗，不是誰喊得多、誰就比較愛台灣。把軍購變成「忠誠測驗」，才是真正弱化台灣民主。真正負責任的國會監督，不是盲目放行，而是要問清楚三件事：第一，買什麼？是否符合台灣真正的防衛戰略？第二，怎麼買？程序是否透明、責任是否清楚？第三，誰負責？履約風險與品質保障是否明確？

    鄭正鈐說，他支持國民黨智庫提出「支持軍購、嚴審商購」的原則，因為不同採購模式，本就涉及不同的責任歸屬與風險結構。在這樣的前提下，國防實力必須強化，但把關更不能放鬆。美方已依政府對政府（G2G）程序提出3500億元軍售案，由美方政府體系代為與廠商簽約並管理履約進度，責任歸屬明確、程序完整。這類案子只要符合防衛需求、資訊充分揭露，他支持優先處理。

    鄭正鈐認為，其餘約9000億元，不能一次打包放行。這部分預算包含多項商業採購與對內項目，但具體內容仍未充分揭露。歷史教訓告訴我們，從拉法葉案到獵雷艦案，重大弊案往往發生在制度不嚴謹的商業採購模式中。在相關資訊尚未釐清前，不宜在這次特別預算中整案編列。國防重要，但審查絕不能流於形式。

    另外，鄭正鈐也說，對內採購，應回歸年度預算。特別預算應具備階段性功能，不應讓「特別」變成「常態」。對內採購應回歸年度預算程序，讓國會逐年檢視進度與品質，維持財政紀律與預算制度的完整性。

    熱門推播