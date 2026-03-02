德州槍擊案釀2死14傷 傳槍手上衣寫著「屬於真主」、車上有伊朗國旗

美國德州奧斯汀1日發生槍擊案，造成包含槍手在內3死14傷。（法新社）

美國德州首府奧斯汀（Austin）1日凌晨發生槍擊事件，槍手身穿一件印有「屬於真主」字樣的運動帽T，在奧斯汀一間酒吧外開槍掃射，造成2死14傷，由於槍擊案發生在美國與以色列對伊朗發動攻擊後，疑似有政治或意識形態動機，美國聯邦調查局（FBI）正將這起槍擊事件列為「潛在恐怖主義行為」來調查。

綜合外媒報導，美國國土安全部指出，槍手身份為53歲的迪亞聶（Ndiaga Diagne），是出生於非洲塞內加爾的美國歸化公民。警方表示，事件發生於奧斯丁市區第六街附近，是當地著名的夜生活區。奧斯汀警察局長戴維斯（Lisa Davis）指出，嫌犯曾多次駕車經過該酒吧，隨後從車窗向露台及酒吧門前的人群開槍，隨後他停車，下車持步槍向街上行走的人群射擊，警員迅速趕到路口並將其擊斃。整起事件包含槍手在內共有3死14傷，當地醫療機構指出，14名傷者中有3人狀況危急。

據一位了解調查情況的官員透露，執法人員1日搜索迪亞聶的住所，發現了伊朗國旗和伊朗領導人的照片，並在迪亞聶的車內發現《古蘭經》。FBI表示，這起案件將朝涉及恐怖主義方向進行調查。針對此事件，白宮也提到總統川普已經聽取有關槍擊案的相關簡報。

