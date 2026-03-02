為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    報復最高領袖遭擊斃！伊朗飛彈攻擊耶路撒冷 至少3人受傷

    2026/03/02 10:12 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列耶路撒冷3月1日遭伊朗飛彈襲擊，至少3人受傷。（美聯社）

    以色列耶路撒冷3月1日遭伊朗飛彈襲擊，至少3人受傷。（美聯社）

    美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，殲滅最高領袖哈米尼，之後伊朗對以色列發動攻擊。以色列醫護人員稱，耶路撒冷3月1日遭伊朗飛彈襲擊，至少3人受傷。警方報告說，耶路撒冷1條主要道路遭飛彈直接撞擊。

    根據《法新社》報導，以色列警方在聲明中表示，耶路撒冷1條主要道路上遭彈藥直接撞擊，並分享警方在高速公路區域清理碎片的畫面。

    以色列緊急醫療服務機構「紅大衛盾會」（Magen David Adom）指出，至少3人因伊朗攻勢受傷，其中包括1名46歲男子，他被彈片擊中，傷勢為中度。

    值得注意的是，以色列中部疑似也遭到伊朗攻擊。以色列Kan公共電視台和Channel 12播放的畫面顯示，警察和救援人員在可見損壞區域進行部署，其中一個區域位於以色列中部，另一個則在耶路撒冷地區。

    以色列中部相關畫面可看見受損車輛，耶路撒冷地區相關畫面則顯示佈滿碎片和石塊的道路。由於軍事審查緣故，媒體未透露彈藥落地具體位置。

    以色列耶路撒冷3月1日遭伊朗飛彈襲擊，至少3人受傷。（路透）

    以色列耶路撒冷3月1日遭伊朗飛彈襲擊，至少3人受傷。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播