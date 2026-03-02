報復最高領袖遭擊斃！伊朗飛彈攻擊耶路撒冷 至少3人受傷

以色列耶路撒冷3月1日遭伊朗飛彈襲擊，至少3人受傷。（美聯社）

美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，殲滅最高領袖哈米尼，之後伊朗對以色列發動攻擊。以色列醫護人員稱，耶路撒冷3月1日遭伊朗飛彈襲擊，至少3人受傷。警方報告說，耶路撒冷1條主要道路遭飛彈直接撞擊。

根據《法新社》報導，以色列警方在聲明中表示，耶路撒冷1條主要道路上遭彈藥直接撞擊，並分享警方在高速公路區域清理碎片的畫面。

以色列緊急醫療服務機構「紅大衛盾會」（Magen David Adom）指出，至少3人因伊朗攻勢受傷，其中包括1名46歲男子，他被彈片擊中，傷勢為中度。

值得注意的是，以色列中部疑似也遭到伊朗攻擊。以色列Kan公共電視台和Channel 12播放的畫面顯示，警察和救援人員在可見損壞區域進行部署，其中一個區域位於以色列中部，另一個則在耶路撒冷地區。

以色列中部相關畫面可看見受損車輛，耶路撒冷地區相關畫面則顯示佈滿碎片和石塊的道路。由於軍事審查緣故，媒體未透露彈藥落地具體位置。

以色列耶路撒冷3月1日遭伊朗飛彈襲擊，至少3人受傷。（路透）

