證實3美軍陣亡 川普誓言復仇、籲伊朗軍方高層「不投降就等死」

川普證實有3名美軍在戰鬥中陣亡，他強調：「美國將會為他們報仇，對發動戰爭的恐怖份子給予最嚴厲的打擊。」（彭博）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美國將其命名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3月1日在社群貼出影片，表示美軍出現首波傷亡，共有3名美軍在戰鬥中陣亡，川普強調，「美國將會為他們報仇，對發動戰爭的恐怖份子給予最嚴厲的打擊」。

綜合外媒報導，川普提到：「我們哀悼那些為國家犧牲的真正愛國者，我們將持續推動他們獻出生命所捍衛的正義使命，為傷者得以完全康復而祈禱，為陣亡軍人的家送上愛與感謝。而令人遺憾的是，在這一切結束之前，可能會有更多傷亡。」川普強調：「美國將為他們的死復仇，對那些發動戰爭的恐怖分子給予最嚴厲的打擊，美國和以色列的決心，從未如此堅定。」

請繼續往下閱讀...

川普表示，美軍已對伊朗境內「數百個目標」發動打擊，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的關鍵設施、防空系統與海軍資產。他補充說，軍事行動將持續進行，「直到我們所有目標達成為止」。川普也警告伊斯蘭革命衛隊及軍方領導層，呼籲他們投降以換取豁免，否則將面臨「必然的死亡」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法