    突襲第2天！美以全掌握德黑蘭制空權 伊朗軍艦港口半沉畫面曝

    2026/03/02 09:33 即時新聞／綜合報導
    衛星圖曝光伊朗軍艦翻覆在港口內。（法新社）

    美國與以色列2月28日發動「史詩怒火行動」，針對伊朗發動大規模軍事打擊，戰事進入第二天，以軍稱已完全取得德黑蘭上空制空權，伊朗海軍至少9艘大型艦艇被擊沉，衛星圖曝伊軍艦在港口內半沉畫面。

    軍事專家王臻明今（25日）在臉書粉專「王臻明的軍事頻道」發文指出，美國與以色列攻擊伊朗已進入第二天，以色列表示已經完全取得德黑蘭上空的制空權，正逐步清除伊朗殘餘的防空能力與打擊軍事設施。

    而美國總統川普則表示，他接到報導說已摧毀伊朗海軍9艘較大型的艦艇與海軍總部，而美國海軍並未受到任何的損傷，衛星圖揭露伊軍艦在港口內半沉畫面。

    而伊朗也在瘋狂反擊，續對周邊的美國盟邦發動攻擊，沙烏地阿拉伯、杜拜都受到飛彈襲擊，甚至是之前介入斡旋而未受到攻擊的阿曼，也首次遇襲。

    伊朗同時攻擊一艘試圖通過何姆茲海峽的油輪，並宣稱對林肯號航空母艦發射了4枚高超音速飛彈，不過美國海軍說，的確偵測到有飛彈來襲，但距離仍然很遠，並未對林肯號造成任何威脅或損害。

    王臻明認為，有跡像顯示以色列與美國的攻擊正擴及到伊朗全國的軍政設施，意圖癱瘓目前伊朗政府的運作能力。

