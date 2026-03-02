伊朗政要蛀牙被裝追蹤器？「Ｘ」貼文掀網友論戰

以色列情報機構「摩薩德」滲透行動為此次伊朗軍政高層團滅立下戰果，不過關於實際運作方法，在網路上眾說紛紜。（路透）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）在行動前的滲透行動功不可沒，猶太倡議組織「Israel Now」總監溫斯坦（Meir Weinstein）1日在社群聲稱，摩薩德探員偽裝成牙醫潛入伊朗，為伊朗軍政人員植牙時「植入追蹤器」，內科醫生也如法炮製，聲稱這是以軍在行動初期就將伊朗軍政高層團滅的原因，引起國外網友熱議。

溫斯坦首先就說「你肯定不相信這則最新消息」，並提到摩薩德臥底探員偽裝成醫師與牙醫潛入伊朗，牙醫優先服務伊朗的關鍵軍方人員。在進行例行牙科檢查時，他們會在補牙時植入追蹤器；另一方面，內科醫生也在他們的「菁英患者」身上植入了類似裝置。

溫斯坦提到，摩薩德28日在掌握每個人的確切位置後，以軍就向他們發射飛彈，400多名政府菁英人員在最初幾分鐘內就被消滅。溫斯坦推測：「也許這就是他們知道哈米尼藏身之處的原因之一。」

不過溫斯坦此項說法引起網友諸多質疑，並留言：「如果這是真的，你就是在危及仍身處伊朗的探員的安全；如果這是假的，你就是在危害那些曾經為軍方人員和伊朗政權高層提供治療的醫護人員的安全。」、「這說法太離譜了。你有任何可靠的消息來源可以證實嗎？」、「留言區裡居然有那麼多人相信這個，真是令人擔憂耶哈哈。」、「你說得對，我一定不會相信。如果你懂一點無線電電子學，你也不會相信。」、「我是牙醫。補牙是不可能的，空間根本不夠。」、「我覺得這純屬胡扯，追蹤設備又不是什麼魔法裝置。」

許多網友留言要「grok」AI分析說法真假，另一方面也有網友贊同：「在（摩薩德）瞬間引爆大量呼叫器後，我絕對相信這點。」、「在呼叫機行動之後，這對我來說並不意外。」

You’re not gonna believe this latest story. Over the past few years mossad undercover agents infiltrated as doctors and dentists in Iran. The Dentists gave priority to. Key military, and elite Iranian personnel. While doing a routine dental check up, they implanted tracking… — Israel Now （@neveragainlive1） March 1, 2026

