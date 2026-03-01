斬首哈米尼挨批違反國際法 美駐聯大使驚爆：伊朗試圖暗殺川普！

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）。（彭博）

美伊228聯手對德黑蘭發動空襲，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭斬首，引發國際輿論熱議。面對部分質疑聲浪指控川普政府違反國際法，美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）今天（3/1）提出反駁，還驚爆伊朗曾試圖暗殺川普！

白宮官方X今天發布美國駐聯大使瓦爾茲在聯合國安理會上的發言：「美國完全無法接受這種荒謬又可笑的指控，竟然說美國的行動違反國際法。在過去47年，伊朗政權在各種場合，甚至每一次議會開幕時都在高喊『美國去死！』」

「這個政權長期以來，不僅試圖消滅以色列，也持續發動殘暴的殺戮行動。他們多次主動攻擊美國和以色列，嚴重違反聯合國憲章，並對整個中東地區的和平與安全造成威脅。」說到這邊，瓦爾茲脫口爆：「伊朗甚至試圖暗殺美國總統川普。他們不僅親自動手，也透過代理人掩蓋自己的惡行，私底下作惡，公開卻又裝成受害者！」

他接著直言：「伊朗政權的種種惡行，已經直接威脅美國的國家安全，包括我們的軍人、海外基地以及我們全球的盟友與夥伴。美國已經盡了力，希望通過談判，用和平的方式來解決問題，但伊朗卻一再錯失良機。因此，美國與以色列政府密切合作，根據聯合國憲章第51條，採取合法的行動來回應這些威脅。」

「最後，主席，我想補充一下，你知道今天晚上誰沒有抱怨嗎？誰沒有搬出所謂『國際法』來挑毛病嗎？你知道現在世界各地街頭正在慶祝的是誰嗎？正是伊朗人民！主席，或許，真的只是或許，伊朗人民終於有機會真正獲得自由了！」

