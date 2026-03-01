為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    加州州長紐森批川普空襲伊朗非法 反遭網酸：想選總統請先學選邊站

    2026/03/01 21:24 即時新聞／綜合報導
    加州州長紐森發文抨擊川普對伊朗的軍事攻擊，沒想到卻引火上身。（法新社）

    加州州長紐森發文抨擊川普對伊朗的軍事攻擊，沒想到卻引火上身。（法新社）

    隨著中東局勢陷入史無前例的動盪，加州州長紐森（Gavin Newsom）針對美國總統川普下令對伊朗進行軍事打擊的發言，意外引發輿論風暴。批評者指責紐森「見人說人話，見鬼說鬼話」，其既支持政權更迭又譴責軍事行動的立場被抨擊為自相矛盾。

    《每日郵報》（Daily Mail）報導，在美以聯軍對伊朗目標發動大規模協同攻擊後，紐森於X上發表了一則措辭強硬的聲明表示，「腐敗且高壓統治的伊朗政權絕不能擁有核武，伊朗領導層必須下台。」

    然而，他隨即卻話鋒一轉，痛批此次行動，「但這並不代表美國總統有權發動一場非法且危險的戰爭，在未向美國人民給出正當理由的情況下，置美國軍人與盟友的生命於險境。川普總統是因為自己在國內失去民心，才讓身在海外的美國人陷入危險。」

    這番言論迅速招致大量批評，一名X網友質疑，「到底是哪一個？既要他們下台，又說行動不具正當性？請選好你的立場。如果你想選總統，就該學會對重大議題做出明確表態。」

    另一位網友也針對「非法」一詞回擊表示，「這次的行動並不非法，但你得先讀過憲法才會懂。」甚至有網友冷嘲熱諷地建議紐森，「那你覺得更好的做法是什麼？寫信請伊朗領導人辭職嗎？還是送個水果籃過去？」、「習近平指使你這麼說的嗎？」「看來伊朗會比加州更早獲得自由。」

    此次外交爭議的背景是中東局勢的猛烈升級，川普政府與以色列聯合發動了號稱以色列史上規模最大的空襲行動，這也是自2003年伊拉克戰爭以來，美軍首次參與如此大規模、旨在推翻外國政府的軍事行動。

    紐森發文表示，贊同伊朗的腐敗政權必須下台，但又認為川普發動的軍事攻擊非法且不合理，並且趁機偷酸川普在美國不受歡迎。（擷取自X@GavinNewsom）

    紐森發文表示，贊同伊朗的腐敗政權必須下台，但又認為川普發動的軍事攻擊非法且不合理，並且趁機偷酸川普在美國不受歡迎。（擷取自X@GavinNewsom）

    網友針對其貼文批評紐森，「這並不違法，但也得你懂美國憲法才能理解。」（擷取自X@GavinNewsom）

    網友針對其貼文批評紐森，「這並不違法，但也得你懂美國憲法才能理解。」（擷取自X@GavinNewsom）

    有網友也以圖片嘲諷，「難道是你的幕後主使（習近平）要你這麼說的嗎？」（擷取自X@GavinNewsom）

    有網友也以圖片嘲諷，「難道是你的幕後主使（習近平）要你這麼說的嗎？」（擷取自X@GavinNewsom）

