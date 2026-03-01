加州州長紐森批川普空襲伊朗非法 反遭網酸：想選總統請先學選邊站

加州州長紐森發文抨擊川普對伊朗的軍事攻擊，沒想到卻引火上身。（法新社）

隨著中東局勢陷入史無前例的動盪，加州州長紐森（Gavin Newsom）針對美國總統川普下令對伊朗進行軍事打擊的發言，意外引發輿論風暴。批評者指責紐森「見人說人話，見鬼說鬼話」，其既支持政權更迭又譴責軍事行動的立場被抨擊為自相矛盾。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，在美以聯軍對伊朗目標發動大規模協同攻擊後，紐森於X上發表了一則措辭強硬的聲明表示，「腐敗且高壓統治的伊朗政權絕不能擁有核武，伊朗領導層必須下台。」

然而，他隨即卻話鋒一轉，痛批此次行動，「但這並不代表美國總統有權發動一場非法且危險的戰爭，在未向美國人民給出正當理由的情況下，置美國軍人與盟友的生命於險境。川普總統是因為自己在國內失去民心，才讓身在海外的美國人陷入危險。」

這番言論迅速招致大量批評，一名X網友質疑，「到底是哪一個？既要他們下台，又說行動不具正當性？請選好你的立場。如果你想選總統，就該學會對重大議題做出明確表態。」

另一位網友也針對「非法」一詞回擊表示，「這次的行動並不非法，但你得先讀過憲法才會懂。」甚至有網友冷嘲熱諷地建議紐森，「那你覺得更好的做法是什麼？寫信請伊朗領導人辭職嗎？還是送個水果籃過去？」、「習近平指使你這麼說的嗎？」「看來伊朗會比加州更早獲得自由。」

此次外交爭議的背景是中東局勢的猛烈升級，川普政府與以色列聯合發動了號稱以色列史上規模最大的空襲行動，這也是自2003年伊拉克戰爭以來，美軍首次參與如此大規模、旨在推翻外國政府的軍事行動。

The corrupt and repressive Iranian regime must never have nuclear weapons. The leadership of Iran must go. But that does not justify the President of the United States engaging in an illegal, dangerous war that will risk the lives of our American service members and our friends… — Gavin Newsom （@GavinNewsom） February 28, 2026

紐森發文表示，贊同伊朗的腐敗政權必須下台，但又認為川普發動的軍事攻擊非法且不合理，並且趁機偷酸川普在美國不受歡迎。（擷取自X@GavinNewsom）

網友針對其貼文批評紐森，「這並不違法，但也得你懂美國憲法才能理解。」（擷取自X@GavinNewsom）

有網友也以圖片嘲諷，「難道是你的幕後主使（習近平）要你這麼說的嗎？」（擷取自X@GavinNewsom）

