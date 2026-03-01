為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    紐約市長譴責美軍攻擊伊朗 她怒轟「你這垃圾人」吸數百萬人朝聖！

    2026/03/01 21:19 即時新聞／綜合報導
    紐約市長曼達尼。（美聯社）

    伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美伊228聯手發動的空襲行動中身亡，引發國際熱議。過去痛批川普是法西斯主義獨裁者的民主黨籍紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani），第一時間譴責自家政府，卻釣出一位長住紐約的伊朗裔異議人士砲轟，吸引數百萬人朝聖。

    曼達尼昨天在X平台發文：「今天由美國與以色列對伊朗發動的軍事打擊，標誌著這場非法侵略戰爭的災難性升級，轟炸城市、殺害平民、開闢新的戰場。美國人不希望這樣，他們不想再打一場為了政權更迭而發動的戰爭。他們想要的是擺脫生活負擔危機的喘息空間，他們想要和平。」

    曼達尼的貼文曝光後，底下隨即湧現大批網友嘲諷。在X平台擁有超過20萬人追蹤的伊朗異議人士莎娜（Sana Ebrahimi）也被釣出怒轟：「我以一個住在紐約的伊朗人身分告訴你：你就是個垃圾人！當我們的人民被伊斯蘭政權的恐怖分子屠殺、像動物一樣被追捕時，你一聲不吭，現在那個殘暴政權、殺害我們人民的兇手被攻擊，你就突然冒出來替他們辯護……你就是個伊斯蘭主義的垃圾人，只要我還有一口氣，我就會對抗你的主張與企圖。」莎娜的留言隨即吸引超過300萬人次瀏覽、10多萬人按讚、數千人留言響應。

