中東戰火波及杜拜 五星飯店遭無人機攻擊、帆船飯店也遭殃

位於杜拜朱美拉棕櫚島的費爾蒙棕櫚飯店遭到伊朗無人機攻擊。（圖擷取自「Ｘ」）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗也針對以色列以及美軍駐中東軍事設施展開反擊，阿拉伯聯合大公國（UAE）遭到波及，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，位於朱美拉棕櫚島的五星級費爾蒙棕櫚飯店（Fairmont The Palm）更遭到伊朗無人機攻擊起火。

綜合外媒報導，有目擊者拍照費爾蒙棕櫚飯店被伊朗自殺無人機擊中瞬間，當下引發劇烈爆炸及濃煙，網路上流傳的影片顯示，火勢蔓延至飯店多個樓層。這起事件也造成費爾蒙棕櫚飯店有4人受傷。此外，杜拜當局表示，被攔截的無人機碎片也導致豪華飯店「卓美亞帆船飯店」（Jumeirah Burj Al Arab）發生火災。

杜拜國際機場一處候機室於3月1日凌晨發生「事故」，導致4名工作人員受傷，官方並未提供關於這起「事故」的細節，不過在網路上流傳的影片顯示，杜拜機場候機室這起事故很有可能是伊朗飛彈襲擊所導致。阿布達比國際機場（Zayed International Airport）也發表聲明指出，機場遭到伊朗無人機攻擊，造成機場1死7傷，未來將持續更新消息。

lranian drone hits Dubai pic.twitter.com/8RQuYgyJtt — TaraBull （@TaraBull） February 28, 2026

????#BREAKING: The world's iconic Burj Al Arab hotel in Dubai, widely known as the world’s only seven-star rating hotel, has been hit by an Iranian drone, with footage showing flames rising from the property. pic.twitter.com/jhbXS2cgbB — R A W S A L E R T S （@rawsalerts） February 28, 2026

