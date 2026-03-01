哈米尼死了！伊朗流亡王儲：神權政權將被掃進歷史垃圾堆

流亡海外的伊朗末代王儲芮沙‧巴勒維提到，隨著哈米尼死亡，伊朗伊斯蘭共和國實際上已走到盡頭，很快就會被掃進歷史的垃圾堆之中。（法新社）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美國總統川普宣布伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已經在空襲中死亡。流亡海外的伊朗末代王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）在社群發文提到，隨著哈米尼死亡，「伊朗伊斯蘭共和國」實際上已走到盡頭，很快就會被掃進歷史的垃圾堆之中。

伊朗巴勒維王朝在1979年伊斯蘭革命被推翻，王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）流亡美國，持續在海外發聲，呼籲民眾走上街頭，推翻神權政府。巴勒維2月28日在社群媒體「X」發文表示，哈米尼這位嗜血暴君、屠殺了數萬名勇敢的伊朗男女的兇手，已經從歷史舞台上完全被抹去。

請繼續往下閱讀...

巴勒維強調，任何試圖由殘存政權任命哈米尼繼任者的行為將注定失敗，無論他們推上誰上位，都既沒有合法性，也不會長久存在，且必然同樣背負這個政權的罪行。巴勒維向軍方喊話，任何企圖維持這個崩潰中政權的舉動都將徒勞無功，「這是你們最後與國家站在一起的機會，協助確保伊朗順利過渡到一個自由而繁榮的未來，並參與建設那樣的未來」。

巴勒維強調，哈米尼之死雖然無法償還已流下的鮮血，但或許能為那些悲痛欲絕的父母、丈夫與妻子、兒女帶來一絲撫慰。文末巴勒維也向伊朗人民喊話：「這或許是我們偉大民族慶典的開始，但還不是路途的終點，請保持警惕並做好準備，堅定走上街頭的時刻已近在眼前。讓我們團結一致、堅定不移，迎來最終的勝利，在我們摯愛的家園上共同慶祝伊朗的自由。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法