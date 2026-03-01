稱有「合適候選人」可領導伊朗 川普保密：人選是誰我不能說

川普28日接受《哥倫比亞廣播公司》電訪時透露，他已經有了「誰來領導伊朗的想法」，但他不能說出人選是誰。（法新社）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美國總統川普宣布伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已經在空襲中死亡。川普28日接受《哥倫比亞廣播公司》電訪時透露，他已經有了「誰來領導伊朗的想法」，但他不能說出人選是誰。

川普在電話中被問到，認為誰適合在哈米尼去世後領導伊朗，川普回應：「我非常清楚是誰，但我不能告訴你。」媒體後續追問，是否希望看到伊朗國內的某位領導人上任時，川普表示：「是的，我想是這樣，有一些不錯的候選人。」不過川普並沒有說出「領導人」是誰。

《CNN》報導指出，哈米尼生前並未正式宣布繼承人選，伊朗最高領袖需由88名神職人員組成的「專家會議」（Assembly of Experts）選出。《CNN》盤點幾位可能的接任人選，包括哈米尼56歲次子莫塔巴（Mojtaba Khamenei）、伊斯蘭革命創建者何梅尼（Ruhollah Khomeini）之孫哈山．何梅尼（Hassan Khomeini）、專家會議副主席阿拉菲（Alireza Arafi），以及專家會議成員、強硬派宗教人士米爾巴格里（Mohammad Mehdi Mirbagheri）。

