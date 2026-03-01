為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    稱有「合適候選人」可領導伊朗 川普保密：人選是誰我不能說

    2026/03/01 10:19 即時新聞／綜合報導
    川普28日接受《哥倫比亞廣播公司》電訪時透露，他已經有了「誰來領導伊朗的想法」，但他不能說出人選是誰。（法新社）

    川普28日接受《哥倫比亞廣播公司》電訪時透露，他已經有了「誰來領導伊朗的想法」，但他不能說出人選是誰。（法新社）

    美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美國總統川普宣布伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已經在空襲中死亡。川普28日接受《哥倫比亞廣播公司》電訪時透露，他已經有了「誰來領導伊朗的想法」，但他不能說出人選是誰。

    川普在電話中被問到，認為誰適合在哈米尼去世後領導伊朗，川普回應：「我非常清楚是誰，但我不能告訴你。」媒體後續追問，是否希望看到伊朗國內的某位領導人上任時，川普表示：「是的，我想是這樣，有一些不錯的候選人。」不過川普並沒有說出「領導人」是誰。

    《CNN》報導指出，哈米尼生前並未正式宣布繼承人選，伊朗最高領袖需由88名神職人員組成的「專家會議」（Assembly of Experts）選出。《CNN》盤點幾位可能的接任人選，包括哈米尼56歲次子莫塔巴（Mojtaba Khamenei）、伊斯蘭革命創建者何梅尼（Ruhollah Khomeini）之孫哈山．何梅尼（Hassan Khomeini）、專家會議副主席阿拉菲（Alireza Arafi），以及專家會議成員、強硬派宗教人士米爾巴格里（Mohammad Mehdi Mirbagheri）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播