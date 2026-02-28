為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美以協調規劃數月 美官員：攻伊朗規模遠大於去年6月

    2026/02/28 15:34 編譯孫宇青／綜合報導
    德黑蘭傳出巨大爆炸聲，民眾不安觀望。（美聯社）

    德黑蘭傳出巨大爆炸聲，民眾不安觀望。（美聯社）

    以色列國防部長卡茲28日上午宣布對伊朗開戰，據稱行動與美國協調，且布局數月。《紐約時報》引述美國官員指出，他們預計這次攻擊的規模將遠大於去年6月美以對伊朗核設施的攻擊。

    以色列防長卡茲表示，「以色列國對伊朗發動先發制人的打擊，以消除對以色列國的威脅」。一位以色列國防官員表示，這項行動已與華府協調籌劃數月，發動日期也早在幾週前就已確定。此舉將中東推入新一輪軍事對抗，並進一步削弱透過外交途徑解決德黑蘭與西方之間長期核爭端的希望。

    根據伊朗媒體報導，德黑蘭28日上午傳出3次巨大爆炸聲。以色列各地也響起警報，以軍稱這是防範伊朗飛彈攻擊而採取的主動預警措施，籲民眾做好準備，並已宣布關閉學校和工作場所（必要產業除外），也關閉以色列領空。

    《紐時》引述美國官員指出，他們預計這次攻擊的規模將遠大於去年6月美以對伊朗核設施的攻擊。另一位美國官員表示，駐紮在中東各地基地的美軍攻擊機，以及一艘或多艘航艦上的攻擊機，正在準備執行數十次空襲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播