澀谷撞飛台灣女童被日本網友炎上！疑本人自首回應了

撞人女在日本引發炎上。（取自X）

台灣女童在日本澀谷十字路口遭惡意衝撞，引發台、日網友關注，撞人女在日本引發炎上，甚至被肉搜。不過，有網友發現，一名疑似為本人的網友，在Threads上留言自首表示「當時在趕時間」，從回應網友指責的留言看來，還可見她情緒相當低落。不過，目前無法證實她就是本人。

台灣女童澀谷遭撞事件，引發日本網友關注，不少人認為「撞人族」的惡行已經讓日本丟臉丟到國外，批評撞人女「真是令人羞恥」；對此，一名帳號名稱為「裕子」的日本網友在Threads上相關貼文留言回應，表示：「是我（承認身分），對不起，那時候我趕時間。」

實際查看該名女子Threads帳號發文紀錄，可見在Threads上相當活躍，時常留言回覆他人貼文，但似乎精神狀況相對異於常人。對於有網友罵她「因為你的問題，現在網路上已經燒成這樣（大炎上）了喔！你到底懂不懂啊？」她低落的回應「我懂，早知道不去就好了。」在她近日一篇PO文中，也表示：「早知道就不去演唱會了。我這種又胖又醜的人出現在畫面裡，給人家添麻煩了。」不過並沒有點名就是這次澀谷撞人事件。

目前女子的真實身分引發爭議，有網友認為她只是假冒「反串」，但也有網友認為她真是本人，而且精神狀況有問題才會導致留言看起來「很假」。另外，還有人翻出她過去在Threads上的舊照片與「撞人女」進行對比，但同樣引起兩派意見，有人認為完全不像，但也有人認為臉型一致，只是妝容不同。目前無法定論該網友就是本人。

